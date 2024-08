Nansenparken Parkrun er et gratis, ukentlig løp på 5 kilometer som arrangeres hver lørdag kl. 9:30 i Nansenparken på Fornebu. Dette er en perfekt anledning for lokalmiljøet til å møtes for en hyggelig og inkluderende aktivitet enten du ønsker å gå, jogge, løpe, bidra som frivillig eller bare heie på deltakerne.

Løypa er 5000 meter lang og går i tre runder på asfalterte stier rundt Nansenparken, en relativt flat rute som passer for deltakere på alle nivåer.



Kondis sender direkte fra lørdagens løp

Lørdag 17. august vil Kondis være tilstede for å sende direkte fra parkrun nummer 128. Vi skal snakke med dagens løpsleder og noen deltakere, samtidig som vi skal jogge oss gjennom løypa. Er du nysgjerrig på dette med parkrun, så kan du helt sikkert ha glede av å følge sendingen. Deltakerne løper tre runder i løypa, og Kondis blir med på den første, slik at du kan se hvordan løypa er.



Her kan du følge sendingen fra klokka 09:15

Dersom videovinduet ovenfor ikke skulle fungere, kan du også følge sendingen på vår Youtubeside. Der kan du også skrive kommentarer til oss underveis.



Nytt Parkrun-event starter denne helgen

Samtidig som Kondis er tilstede på Fornebu arrangeres Ankerskogen Parkrun på Hamar for første gang. Det kan du lese mer om i denne artikkelen.





