Tirsdag formiddag kl. 12 ble Norges tropp til EM i terrengløp offentliggjort. Det er en stor og sterk tropp på 17 løpere som Norges Friidrettsforbund sender for å representere de norske fargene i tyrkiske Antalya søndag 8. desember.

– Mange av Europas beste løpere stiller til start i EM, og dette mesterskapet har høy prestisje og status, uttaler assisterende sportssjef i Norges Friidrettsforbund, Håvard Tjørhom.

Tjørhom har hovedansvar for seniorlandslagenes mellom- og langdistanseløpere.

– Vi har sterke individuelle løpere og dermed også gode muligheter til å prestere bra i EMs lagkonkurranse for kvinner senior, menn senior og U20, sier han.

I alle klasser får hver nasjon delta med maks seks løpere, hvor de tre beste teller i lagkonkurransen.

– Når det gjelder senior herrer har mange utøvere hatt dette terrengmesterskapet som mål. Kampen om Norges seks plasser i denne klassen har derfor vært hard. De som skal løpe i Tyrkia 8. desember er tatt ut på bakgrunn av gode prestasjoner i tidligere EM i terrengløp, og ved å bekrefte form i relevante løp, sier Håvard Tjørhom.

Trekker seg i protest

Narve Gilje Nordås var blant de uttatte, men ifølge NRK har han trukket seg i protest mot at treningskompis Per Svela ikke er blant de uttatte.

– Vi ønsket at Narve skulle være med. Vi ønsker å ha individuelt sterke løpere og siden det er en lagkonkurranse, ønsket vi å ha med ham. Vi vet at Per ønsket å være med, men andre ble vurdert sterkere, uttaler Tjørhom til NRK om vrakingen av Svela og at Nordås trekker seg.

Den norske troppen

U20 kvinner (4814 meter) – start 10:00 norsk tid:

Wilma Anna Bekkemoen Torbiörnsson, Ullensaker/Kisa IL.

Marte Hovland, Vik IL.

Mia Austevik Bø, IL Skjalg.

U20 menn (4814 meter) – start 10:29 norsk tid:

Kristian Bråthen Børve, Ullensaker/Kisa IL.

Magnus Øyen, Rindal IL.

Andreas Fjeld Halvorsen, Ullensaker/Kisa IL.

U23 kvinner (6324 meter) – start 11:25 norsk tid:

Thea Charlotte Knutsen, Varegg Fleridrett.

U23 menn (6324 meter) – start 12:00 norsk tid:

Vegard Warnes, Svorkmo N.O.I.

Kvinner senior (7834 meter) – start 12:31 norsk tid:

Karoline Bjerkeli Grøvdal, IK Tjalve.

Selma Løchen Engdahl, FIK Orion.

Andrea Modin Engesæth, IL BUL.

Menn senior (7834 meter) – start 13:11 norsk tid:

Jakob Asserson Ingebrigtsen, Sandnes IL.

Narve Gilje Nordås, Sandnes IL. - trukket seg 19. november.

Magnus Tuv Myhre, IK Tjalve.

Jacob Boutera, Ullensaker/Kisa IL.

Filip Mangen Ingebrigtsen, Sandnes IL.

Kasper Harlem Fosser, IL Heming.

Nettside for EM terrengløp 2024

Norges Friidrettsforbund om EM terrengløp

Løypekart