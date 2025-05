Elisabeth Stubberud (40) bor i Trondheim sammen med kona Stine og hunden Tuli. Elisabeth foretrekker å løpe, men driver for tiden primært med sykkel, staking og styrketrening etter et lengre skadeavbrekk. Når hun ikke løper jobber hun med forskning og undervisning i likestilling og mangfold på NTNU. Som løpende liker Elisabeth å jage tider på alle distanser fra fem kilometer og opp til maraton, og hun løper gjerne et og annet terreng- og motbakkeløp. Og selv om hun foretrekker halvmaraton løp hun sin relativt sett beste tid under Trafford 10K i 2024, på 36:17. Som trener vil Elisabeth først og fremst bidra som instruktør på yoga- og styrkeøkter.