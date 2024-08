Kondisløpene er kjente for å ha mange flotte premier og høy premieringsgrad. Hele 21 prosent av de som deltok på kilometersankingen i juli, har fått premie. Med oss som sponsorer har vi fått skoleverandørene Mizuno, Saucony og Hoka, som alle bidro med flere par sko til løpet. I tillegg fikk vi to gavekort fra Sportsmaster, og kompresjonssokker og -shortser fra Pressio. Til slutt ga Kondis bort to løpesekker fra Team Kondis sin profilbutikk som ble trukket blant de som meldte på med Team Kondis som en del av lagsnavnet.

Her er en oversikt over vinnerne:

Premie Navn Løpesko fra Mizuno á 2100 kr Roger Løkken Løpesko fra Mizuno á 2100 kr Silje Engseth Løpesko fra Mizuno á 2100 kr Håvard Tvedterås Gavekort fra Hoka på 2500 kr Per Gunnar Kvenseth Gavekort fra Hoka på 2500 kr Herborg Andrea Horvei Gavekort fra Sportsmaster på 500 kr Marianne Årdalen Gavekort fra Sportsmaster på 500 kr Helge Fuglseth Løpesko fra Saucony Lasse Hermo Løpesko fra Saucony Rakel Enoksen Hagen Løpesko fra Saucony Rolf Bakken Løpesko fra Saucony Arne Storheim Løpesko fra Saucony Ingvild Kjeldberg Pressio Compression Shorts Svein Arne Sikko Pressio Compression Shorts Oddny Ringheim Pressio Compression Shorts Elin Birketvedt Pressio Compression Shorts Birgitte Nyblin-Austgulen Pressio Compression Shorts Marianne Kristiansen Pressio Compression Socks Tor Arne Stenhaug Pressio Compression Socks Frode Floen Pressio Compression Socks Anne-Brit Strandset Pressio Compression Socks Kristen Bue Pressio Compression Socks Carl Åge Bjørgan Team Kondis løpesekk Una Skjervold Team Kondis løpesekk Anne-Brit Strandset

Det er fortsatt mulighet til å være med og sanke kilometer. Vi har en kilometersanking som går over hele 2024 der de som sanker minst 400 kilometer gjennom året enten på sykkel, løpende/gående eller på rulleski/langrennsski, blir med i trekningen av løpesko fra Hoka og Mizuno, gavekort fra Sportsmaster, tights fra Pressio, og løpesekker fra Team Kondis sin profilbutikk. Selv om du melder på i dag, kan du ta med de kilometerne du har sanket så langt i år om du har disse registrert i en treningsapp, dagbok eller lignende.

Her kan du lese mer om Kondisløpets Kilometersanking 2024 og melde på.

I tillegg kan du være med og sanke høydemeter i Kondisløpets høydemetersanking. Denne foregår fra juli til og med september. Du kan lese mer om denne her.