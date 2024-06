Het kamp i sommervarmen

Stockholm Maraton 2024 ble gjennomført under meget varme forhold med temperaturer som nådde opp mot 26 grader. Til tross for varmen stilte rundt 23000 løpere til start, med enda flere tilskuere langs løypa for å heie fram deltakerne.



Vannmangel skapte utfordringer

Løpet fikk en dramatisk start da det oppstod vannmangel på den første drikkestasjonen. I varmen ble dette en stor utfordring for mange løpere. Lorenzo Nesi, pressesjef for Stockholm maraton, forklarte at problemet skyldtes en tankbil som ikke klarte å pumpe ut vann raskt nok. Arrangørene arbeidet raskt for å løse problemet, og det var totalt 17 drikkestasjoner langs løypa.

Meteorolog Therese Fougman påpekte at temperaturen mellom bygningene var enda høyere, noe som gjorde det ekstra krevende for deltakerne. Værprognosene antydet mulighet for regn senere på dagen, men ved 13-tiden var det fortsatt tørt.



Spennende avslutning med kenyansk seier

Fredrick Kibii vant duellen mot Robert Ngeno og sikret seieren med tiden 2.14.17. Kibii rykket fra ved Karlaplan, bare noen kilometer før mål, og kunne kontrollere ledelsen helt inn til mål på Stockholms stadion. Han kikket bakover inne på stadion og kunne jublende gjøre en seiersgest før han mottok kransen.

Robert Ngeno fulgte tett bak og kom i mål 13 sekunder etter Kibii. Dette var Kibiis første seier i Stockholm Maraton. Det ble fem kenyanere fremst, etterfulgt av seks svenske løpere. Alle herreseire i Stockholm maraton siden 2012 har gått til løpere fra Kenya og Etiopia.

I kvinneklassen ble det også kenyansk seier, med Marion Kibor på 2.31.46. Hun vant med litt over minuttet foran etiopiske Sifan Melaku, som fikk 2.32.54. Her ble det svensk fjerdeplass.



SM-gull til Ebba Tulu Chala og Carolina Wikström

Ebba Tulu Chala tok hjem SM-gullet etter å ha blitt nummer seks totalt med tiden 2.18.43. Archibald Casteel fra Spårvägen avsluttet bra og sikret andreplassen i SM med tiden 2.18.50. I kvinneklassen vant Carolina Wikström SM-gullet med sin fjerdeplass totalt og 2.37.28.



Været krevde sitt

Forholdene under årets løp var krevende, og det ble en viktig påminnelse av hvor viktig det er å holde seg godt hydrert, spesielt i varmen. Hendelsene under Göteborgsvarvet for to uker siden, hvor rundt 40 personer kollapset og en mann i 20-årene døde, satte fokus på sikkerheten og viktigheten av tilstrekkelig væskeinntak under slike løp.

Årets Stockholm Maraton ble en folkefest til tross for utfordringene.



Nedkjøling underveis. (Foto: Stockholm maraton)



De beste herrer

Plass Navn BIB Nasjon/Klubb Bak Tid 1 Kibii, Fredrick (KEN) 1 Kenya +00:00 02:14:17 2 Ngeno, Robert (KEN) 9 Kenya +00:13 02:14:30 3 Kipkorir, Benard (KEN) 2 Kenya +01:24 02:15:41 4 Kipyeko, Kennedy (KEN) 3 Kenya +01:36 02:15:53 5 Cheruiyot, Abednego (KEN) 5 Kenya +02:29 02:16:46 6 Chala, Ebba Tulu (SWE) 13 Keep Up RC +04:26 02:18:43 7 Casteel, Archibald (SWE) 14 Spårvägens FK +04:33 02:18:50 8 Rosdahl, Linus (SWE) 17 Hässelby SK +05:19 02:19:36 9 Tsegay, Samuel (SWE) 11 Hälle IF +06:02 02:20:19 10 Nilsson, David (SWE) 15 Högby IF +08:26 02:22:43



De 10 beste kvinner

Plass Navn BIB Nasjon/Klubb Bak Tid 1 Kibor, Marion (KEN) 203 Kenya +00:00 02:31:46 2 Melaku, Sifan (ETH) 201 Etiopien +01:08 02:32:54 3 Jeruto, Ivyne (KEN) 279 Kenya +02:15 02:34:01 4 Wikström, Carolina (SWE) 211 Upsala IF +05:42 02:37:28 5 Jepkemoi, Lina (KEN) 208 Kenya +05:58 02:37:44 6 Mulu, Gadise (ETH) 205 Etiopien +07:22 02:39:08 7 Starfelt, Malin (SWE) 213 Runacademy IF +09:39 02:41:25 8 Ikeuchi, Ayano (JPN) 209 Japan +10:10 02:41:56 9 Lindholm, Hanna (SWE) 212 Högby IF +12:11 02:43:57 10 Nilsson, Towa (SWE) 252 Högby IF +14:12 02:45:58



