Amanal Petros forsvarte fjorårets seier og satte ny løyperekord i ADAC Marathon Hannover. Til tross for vindfulle forhold og stekende solskinn i løpets andre halvdel, krysset Petros mållinjen på imponerende 2:06:05. Dette var nesten ett minutts forbedring fra hans tidligere løyperekord. Kenyanerne Boaz Kipkemei og Victor Kiplimo kom på henholdsvis andre og tredje plass.

På kvinnesiden kjempet Domenika Mayer mot den tidligere Boston Maraton-vinneren Sharon Cherop fra Kenya gjennom det meste av løpet. Mayer klokket inn på 2:23:50, noe som var nesten to minutter raskere enn den tidligere løyperekorden som ble satt av Kroatias Matea Parlov Kostro.



Relatert fun fact:

Sondre Nordstad Moen satte daværende norsk rekord med 2.10.07 i 2017

En fornøyd løpsdirektør, Stefanie Eichel, uttrykte naturlig nok stor tilfredshet med resultatene.

- To tyske vinnere som begge brøt løyperekordene gjør oss virkelig glade, sa hun. Rundt 26600 deltagere fra over 100 nasjoner var registrert til den 32. utgaven av ADAC Marathon Hannover, med nesten 4000 løpere på maratondistansen.



Herrenes løp

Med stabil hastighet passerte mennenes ledergruppe halvveis på 63:10, og ved passering 25 km viste klokka 1:14:48. Petros og Kipkemei holdt tempoet og lå an til en sluttid på rundt 2:06:30. Petros, som også jaget årets beste tyske tid, klarte å øke farten mot slutten og fikk avstand til Kipkemei.

- Jeg forventet ikke å løpe 2:06:05 i dag, sa en litt overrasket tysk vinner etter målgang.

- Uten vinden tror jeg at det kunne ha gått enda et minutr raskere, fortalte han videre.





Amanel Petros setter ny løyperekord og tar seieren. (Foto: Norbert Wilhelmi)



Domenika Mayer sørget for at det ble dobbelt tysk på maraton

Som vi skrev i vår forhåndssak om Hannover maraton, så lå det an til å bli dobbelt tysk. Amanel Petros gjorde sin del av jobben, og Domenika Mayer var ikke snauere.

Mayer og Sharon Cherop stakk tidlig avgårde fra konkurrentene. Sistnevnte løp meget godt med tanke på at hun har rundet 40 år. Mayer ble allikevel for sterk og avgjorde i høy grad løpet med fem kilometer igjen til mål. Hun tangerte nesten sin personlige rekord, samtidig som hun satte en klar ny løyperekord.

- Jeg er veldig fornøyd med løpet. Jeg ble overrasket over at Sharon holdt følge så lenge, men jeg fokuserte på mitt eget løp, sa Mayer.



Cherop ser frem til å fortsette å løpe på elitenivå.

- Jeg er fornøyd med mitt løp og tror jeg kan løpe 2:22 igjen, sa hun. Hun sikter seg nå inn mot et av høstens maratonløp.



Norske løpere i Hannover

Kun én norsk løper stilte på maratondistansen. Det var Piet Dyrøy som løp på 4.38.18. På halvmaraton var det seks nordmenn som fullførte, mens Øysteni Gisnås var eneste representant på 10 kilometer, med 41.58.



Halvmaraton // norske løpere

Navn AC Klubb Tid Knut Andreas Meyer 30 1.36.17 Øyvind Fredstie 45 Bouvet AS 1.46.09 Jonas Selsing H Continental 1.51.40 Hege Kvitting 55 Continental 1.59.36 Eirik Moseng 35 Würth Norge AS 2.06.21 Bjørnar Skakstad Lintho 50 Continental 2.14.56

Resultater maraton

Herrer

Plass Navn Nasjon Tid 1 Amanal Petros GER 02:06:05 2 Boaz Kipkemei KEN 02:07:06 3 Victor Kiplimo KEN 02:09:58 4 Hammington Cherop KEN 02:12:01 5 Jackson Rutto KEN 02:12:12 6 Amos Mitei KEN 02:14:49 7 Tom Thurley GER 02:14:52 8 Polat Arikan TUR 02:16:38



Kvinner