I et strålende vær var det duket for løpefest og dramatikk da startskuddet gikk lørdag kl. 12.00 på Rådhusplassen i Haugesund. I alt 1092 deltakere stilte til start på 10 km, og over 200 barn deltok i barneløpet. Med disse tallene er Sentrumsløpet i Haugesund blitt det største mosjonsløpet på Haugalandet.



Tusenvis av publikummere var ute i gatene og heiet fram løperne. (Foto: FlowIT/VOSO Media)



Kamp om seieren i herreklassen

I herreklassen ble det et jevnt og nervepirrende oppgjør mellom Tedros Haile fra Haugesund Idrettslag og Frew Zenebe Brkineh. Med en liten kilometer igjen var også Andreas Penne Nygård med i tetsjiktet, men måtte slippe noen meter før slutten. Haile tok ledelsen inn mot oppløpet, men Brkineh nærmet seg dramatisk de siste meterne. Akkurat da det så ut til at det kunne bli en knallhard spurtduell, snublet Brkineh og mistet fotfestet. Dermed kunne Haile løpe først over målstreken med tiden 30.24.

- Det føles deilig å innfri forventningene. Det var helt enorm stemning i løypa. Det var en topp dag, sa Haile til Haugesunds Avis.



Tettrioen med Haile Tedros, Frew Brkineh og Andreas Penne Nygård. (Foto: FlowIT/VOSO Media)



Kristine Lande Dommersnes best av kvinnene

I kvinneklassen var det Kristine Lande Dommersnes som var raskest rundt løypa, også hun fra Haugesund Idrettslag. Hun vant med tiden 34.03.

- Det var veldig kjekt. Det var masse kjentfolk i løypene. Jeg tok det litt som en treningsøkt, men det er absolutt et løp jeg vil fortsette å løpe framover, fortalte hun til Haugesunds Avis.



Silje Torsvik fra Spirit Friidrettsklubb kom på andreplass med 34.31, mens Vilde Våge Henriksen (også fra Haugesund Idrettslag) ble nummer tre med 34.55.



En del av elitefeltet på plass i bystyresalen på Rådhuset for velkomst av ordføreren. (Foto: FlowIT/VOSO Media)

Folkefest i Haugesund sentrum

Løpet hadde en egen eliteklasse som startet før hovedfeltet, og stemningen i sentrum ble løftet av heiarop og jubel fra publikum langs hele løypa. Ordfører Nils Konrad Bua var blant dem som fullførte løpet, og klokket inn til 48.16.

- Så utrolig flott. Verdens fineste med så mange folk, strålende sol, god stemning, alle smiler, alle heier på hverandre. Det var helt vanvittig. En utrolig kjekk dag, sa ordføreren etter målgang.



Terje Sørdal (224) og Jonas Osmundsen (715) fyller på med væske i varmen. (Foto: FlowIT/VOSO Media)



Vellykket og voksende

Løpsgeneral Haakon Vaaga i Haugesund Triatlonklubb var strålende fornøyd med gjennomføringen.

- Det var Haugesund på sitt aller vakreste. Så flott å feire folkehelsen på denne måten. Helt fantastisk, sier han til Haugesunds Avis.

Han kan også melde at klubben allerede tenker på videre vekst:

- Nå tar vi først en gjennomgang av årets arrangement, så ser vi hva som er en fornuftig vei videre. Men vi ønsker å vokse, helt klart.

578 menn og 304 kvinner fullførte 10-kilometeren denne gangen.



