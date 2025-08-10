Etter den råe spurten som Håkon Moe Berg viste frem for å ta gullet på 3000 meter i går, så var han nok en av favorittene til å gjenta prestasjonen på 1500 meter i dag, hvis han da hadde krefter igjen. Og det viste det seg at han hadde. Massevis.

1500-meteren begynte på en liknende måte som det 3000-meteren gjorde: i rolig tempo. Feltet lå samlet, og Håkon Moe Berg lå aller bakerst. Da de passerte for nest siste runde så startet Håkon spurtmotoren sin og var i front på et øyeblikk. Da våknet også belgiske Elliot Vermeulen, en av de andre favorittene, og seilte opp bak nordmannen i tet. Også Andreas Dybdahl begynte å flytte seg fremover på utsiden av feltet, og da det ringte for siste runde var det disse tre i front.

Inn mot siste sving kom Vermeulen opp på siden av Moe Berg, men han fikk ikke komme lenger frem, her hadde vår norske spurter tydeligvis kontroll på farten, med flere gir å sette inn. Håkon Moe Berg vant greit i innspurten mot mål, og tok sin andre EM-tittel i dette mesterskapet. Bak ham viste det seg at det var Andreas Dybdahl som hadde mest å gi i forhold til Elliot Vermeulen, og han sørget dermed for dobbelt norsk på premiepallen på 1500 meter i U23-EM.

Den tredje norske i denne finalen, Magnus Øyen, endte på en 9. plass.

Resultater 1500 meter menn, finale:

Rank Athlete Mark 1 Håkon Moe Berg NOR 3:47.36 2 Andreas Dybdahl NOR 3:47.95 3 Elliot Vermeulen BEL 3:48.03 4 Alois Abraham FRA 3:50.17 5 Aldin Catovic SRB 3:50.25 6 Filip Toul CZE 3:50.38 7 Guillermo Sanchez ESP 3:50.77 8 Seán Cronin IRL 3:50.80 9 Magnus Øyen NOR 3:50.81 10 Oliver Patton GBR 3:52.06 11 Marco Coppola ITA 3:53.35 12 Albert Szirbek HUN 3:55.20

Ved inngang til siste runde er det Andreas Dybdahl, Elliot Vermeulen og Håkon Moe Berg som ligger i front. Og innspurten skulle stå mellom disse tre. (Foto: Einar Børve)

Håkon Moe Berg har god kontroll med spurten, og blir europamester på 1500 meter i U20. (Foto: Einar Børve)

Håkon Moe Berg kan hilse hjem, og til resten av verden. (Foto: Einar Børve)