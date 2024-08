(Alle foto: Stein Arne Negård)

Downhill-etappen i Furuberget går for det meste i utforbakke, så her ble det stor fart og dermed lett å løpe forbi postene. Det var minuttstart for klassene D/H 13-14,D/H 15-16 og D/H 17-20 og fri start for B-åpen, C-åpen og N-åpen.

I alt stilte 115 løpere til start i den fjerde Mjøs-O etappen. Dette er en ungdomscup for løpere opp til og med 20 år. Foreldre, eldre søsken og besteforeldre osv. er støtteapparat og heiagjeng denne kvelden med ungdommen er i fokus.

Samlingsplass og mål ved Presterudhallen.

Kart og løpsområde

Utsnitt av kart over Furuberget som ble utgitt i 2021 og revidert våren 2024. Målestokk 1:7 500, ekvidistanse 5 m. Løpsområdet bestod av et svært stirikt nærterreng i en skråli. De lengste løypene kom også i kontakt med litt flatere områder, men terrenget må i utgangspunktet karakteriseres som kupert. Det var flere små stier i terrenget enn hva som fremkom av kartet da dette er et svært mye brukt nærterreng.

Start oppe i Furuberget med utsikt over Hamar.

Løyper:

H 17-20: 4,1 km – 17 poster

D 17-20: 3,7 km – 16 poster

H15-16: 3,7 km – 16 poster

D 15-16: 2,9 km – 15 poster

H 13-14: 2,7 km – 13 poster

D 13-14: 2,7 km – 13 poster

H 11-12: 2,3 km – 13 poster

D 11-12: 2,3 km – 13 poster

H 10: 1,4 km – 9 poster

D 10: 1,4 km – 9 poster

B-Åpen: 2,7 km – 13 poster

C-Åpen: 2,3 km – 13 poster

N-Åpen: 1,4 km – 8 poster

Ledertrøyer:

Løper med ledertrøye.

Løper med spurtmester'n trøye.

Klassevinnere:

H17-20: Even Lien, Gjø-Vard OL

D17-20: Mina Bleken Rud, Vang OL

H15-16: Odin Øysteinson Østby, Hamar OK

D15-16: Eline Kravdal, Gjø-Vard OL

H13-14: Erik Beitdokken, Lillehammer OK

D13-14: Mari Sørlien Stenberg, Vang OL

H 11-12: Martin Lien Støen Lillehammer OK

H-10: 7 flinke løpere

D-10: 15 flinke løpere

B-Åpen: Ingen løpere

C-Åpen: Even Kjøs, Lillehammer OK

N-Åpen: Bare vinnere, 14 løpere

Alle resultater, kart og løyp er i Livelox Her kommer også stillingen i ledertrøyer, spesialtrøyer og deltakerpremier.

Finalen i Mjøs-O cupen blir arrangert lørdag 14. septeber av Vang OL med påfølgende samling.