Fem løpere fra Norge gjennomførte maratondistansen under årets utgave av Lanzarote Marathon som ble arrangert lørdag 7. desember. Totalt var det på maraton 783 fullførende deltakere, fordelt som 591 menn og 192 kvinner.

Fall og klasseseier for Vera Nystad

Med tiden 5:00:36 vant Vera Nystad, som snart blir 79 år, aldersklassen for kvinner over 70 år, men løpet på Lanzarote bød på sine utfordringer. På sin Facebook-side forklarer Vera Nystad hva som skjedde:

– Lanzarote maraton er en opplevelse. I dag skulle vi starte kl. 08.00, men kl. 08.30 var vi i gang. Har vært plaget med venstre kne i lengre tid, så jeg hadde ikke store forhåpningene om å gjøre det store. Klasse 70 år er jo litt ungt når en nærmer seg 79 med stormskritt.

Første halvdel går jo greit med vinden i ryggen. Så er det veien tilbake. Den er ikke lett. Stiv kuling følte jeg i 2 mil.

På 26 km var sykebilen å hentet en dame. Jeg var så opptatt med å se på det at jeg gikk rett i bakken. Kom meg på beina etter en stund og sjekket om noe var brukket, men armer og ben var like hele. Blødde fra pannen og høyre skulder, men ikke mer enn at jeg løp videre. Det gikk ikke fort, men i mål kom jeg. Helsepersonell stod klar for å sjekke meg. Fikk sydd 5 sting i høyre øyenbryn og en gigantisk blåveis.

Men jeg blei dame nr. 1 i kl. 70 år.

Tidligere i år løp Vera Nystad maraton i Stavanger en drøy time raskere enn på Lanzarote, nærmere bestemt på 3:59:21. Hun har også verdensrekorden på maraton i klasse 75-79 år på 3:38:56 satt i Berlin i 2022.

Vera Nystad plastret og sammensydd etter fall på Lanzarote Marathon. (Foto: privat)

Øvrige norske i Lanzarote Marathon

Tom Andre Johansen, som løp i seniorklassen, ble beste norske herreløper på maraton med tiden 3:46:44. Beste norske kvinne ble Charlotte Haugerud på 4:41:16.

Det ble i Lanzarote Marathon også arrangert halvmaraton og 10 km. På halvmaraton var det 1244 fullførende, hvorav fire fra Norge. På 10 km var det 738 som fullførte og blant disse finner vi tre fra Norge. Se resultater nedenfor.

Alle norske deltakere

Maraton Navn Klubb Kjønn Klasse * Tid TOM ANDREE JOHANSEN AdO Aquatics Menn SEN 03:46:44 DAG SOERVOLL Menn VT B 04:02:10 CHARLOTTE HAUGERUD Kvinner SEN 04:41:16 VERA NYSTAD Soegne IL Kvinner VT H 05:00:36 MARIUS BIGSET Menn SEN 05:23:22 Halvmaraton HALVOR HAUGETUFT SLETTA Sauland idrettslag Menn SEN 01:21:43 ASLAUG HAUGETUFT SLETTA Sauland idrettslag Kvinner SEN 01:28:21 ESPEN MOLANDER MJELDE Menn VT D 01:56:37 ANNE GURINE TANGEDAL Kvinner VT B 03:02:48 10 km HAAKON FLINSTAD Menn SEN 00:39:44 KJETIL VINDEDAL Menn VT A 00:39:51 MARIE HAGA Kvinner SEN 00:43:57

* Aldersklasser - forklaring:

Senior: 16-34 år

Veteran A: 35-39 år

Veteran B: 40-44 år

Veteran C: 45-49 år

Veteran D: 50-54 år

Veteran E: 55-59 år

Veteran F: 60-64 år

Veteran G: 65-69 år

Veteran H: Over 70 år

10 beste kvinner totalt på maraton

Plass totalt Navn Klubb Klasse Plass klasse Nettotid 1. DOMINIQUE LOTHALLER LG Kirchdorf VT B 1 03:05:44 2. LENAÏCK TOUZÉ SEN 1 03:11:12 3. MARLENE STALLMANN SEN 2 03:13:28 4. ELINA JUNNILA Country Marathon Club VT C 1 03:25:50 5. RENATE VAN HUFFEL Rkhav VT C 2 03:27:42 6. OLIVIA MC CARTIN VT C 3 03:32:59 7. SARAH ELIZABETH MCDONALD Team Oxygen Addict VT D 1 03:37:04 8. Lucile COASSIN SEN 3 03:37:23 9. AOIFE NI MHAOILOEIN VT A 1 03:36:32 10. MARÍA MEGÍA VT B 2 03:37:52

Maraton kvinner 70 år +

Plass klasse Plass totalt Navn Klubb Klasse Nettotid 1 128. VERA NYSTAD Soegne IL VT H 05:00:36 2 142. GINA LITTLE 100 marathon Club VT H 05:12:18 3 189. COLLETTE O’HAGAN North East runners Ireland VT H 06:14:06

10 beste menn totalt på maraton