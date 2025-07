Det kenyanske uttaket bar preg av svak organisering. Mesterskapet ble flyttet med kort varsel og arrangert på en militærbase nærmest uten publikum. Og da siste øvelse var ferdig fantes det fortsatt ingen offisielle resultater. Det gikk flere timer før noe som helst ble offentliggjort, og det var først etter innsats fra journalisten Emily Evans at tidene ble tilgjengelige. Kaoset illustrerer et større problem med manglende struktur og profesjonalitet i gjennomføringen, skriver nettstedet Lets Run.

1500 meteren ble dagens høydepunkt - siste runde på sub 50 sekunder

Mennenes 1500 meter ble det mest dramatiske løpet under det kenyanske uttaket. På forhånd var én plass allerede reservert til 18 år gamle Phanuel Koech, som har løpt på imponerende 3.27,72 denne sesongen. Han stilte ikke til start i Nairobi, men valgte i stedet å konkurrere i hegens Diamond League-stevne i London, hvor han slo verdensmester Josh Kerr.

Dermed var det kun to plasser igjen å kjempe om i et felt der hele fire kenyanere har vært under 3.30 i år. Reynold Cheruiyot, som ble nummer fem i årets Bowerman Mile, kom inn på oppløpet med mye krefter til gode, men uten åpning framover. Med bare 50 meter igjen lå Timothy Cheruiyot og Brian Komen i veien, og Reynold måtte svinge ut i bane to i en manøver som nesten førte til sammenstøt med en spurtende Festus Lagat.

Da han endelig fikk fri bane, utnyttet Reynold de siste meterne maksimalt og snek seg først over målstreken med 3.48.96. Timothy sikret den siste plassen på laget med 3.49.07, knepent foran Komen (3.49.11), som måtte se VM ryke med tre hundredelers margin.



POS NAME TIME 1 Reynold CHERUIYOT 3.48.86 2 Timothy CHERUIYOT 3.49.07 3 Brian KOMEN 3.49.11 4 Festus LAGAT 3.49.14 5 Abel KIPSANG 3.49.29 6 Charles Cheboi SIMOTWO 3.51.72 7 Vincent Kibet KETER 3.52.96 - Phanuel Kipkosgei KOECH DNS - Amason KIREU DNS - Mathew Kipchumba KIPSANG DNS - Amon KEMBOI DNS

Løpet ble manuelt klokket til under 50 sekunder på sisterunden, og det var tydelig at dette løpet betydde mye for Reynold, som nå skal representere Kenya i sitt tredje strake mesterskap. For Timothy Cheruiyot, verdensmester i 2019, blir Tokyo hans sjuende internasjonale mesterskap. Etter målgang var han i tvil om plasseringen holdt, men da resultatene kom, danset han seierssikkert rundt målområdet før han ble omfavnet av treneren Bernard Ouma.



Jogget seg til VM-plass på 800 meter

Kvinnenes 800 meter ble et oppsiktsvekkende tamt oppgjør. Kun fire løpere stilte til start, et uvanlig lavt antall for et nasjonalt uttak. Av de seks kenyanske kvinnene som har klart VM-kravet på distansen, stilte to (Nelly Chepchirchir og Susan Ejore) heller på 1500 meter, mens regjerende verdensmester Mary Moraa har friplass og brukte dagen på å løpe 4 x 400 meter, skriver Lets Run.

Tilbake sto dermed tre utøvere med VM-kravet: Lilian Odira, Vivian Kiprotich og Sarah Moraa - samt Purity Chepkirui, som verken har klart kravet eller er kvalifisert gjennom ranking.

Kombinasjonen av få løpere og liten sportslig risiko gjorde at de tre forhåndsfavorittene tillot et lavt tempo fra start. Første runde gikk unna på 75 sekunder, noe som må sies å være ren jogg i internasjonal målestokk. Først med 250 meter igjen satte de fart, og Lilian Odira avgjorde spurten med tiden 2.13.85 i mål. Chepkirui ble tidlig hektet av da tempoet økte, og VM-plassene gikk som ventet til trioen med kvalifisering i orden. De får med seg Mary Moraa, som forsvarer tittelen i Tokyo.



POS NAME TIME 1 Janeth CHEPNGETICH 30.27.02 2 Agnes Jebet NGETICH 30.27.38 3 Beatrice CHEBET 30.27.52 4 Joy Cheptoyek 30.41.95 5 Miriam CHEBET 31.09.17 6 Rebecca MWANGI 31.35.16 - Gladys KWAMBOkA DNS

Beatrice Chebet og Agnes Ngetich satser dobbelt

På 10000 meter for kvinner ble det som ventet trioen Janeth Chepngetich, Agnes Ngetich og Beatrice Chebet som tok de tre VM-plassene, uten at det ble særlig dramatisk underveis. Chepngetich, som er regjerende afrikamester, tok seieren på 30.27.02, men i realiteten var løpet avgjort lenge før målgang. Ngetich (30.27.38) og Chebet (30.27.52) fulgte tett bak, uten å gjøre forsøk på å passere på siste runde.

Det var tydelig at både Ngetich og Chebet, som allerede var klare for VM på 5000 meter etter uttaket i Eugene tidligere i juli, var mest opptatt av å sikre seg dobbeltstart i Tokyo. De tre første hadde over 40 sekunder ned til neste løper i feltet, Miriam Chebet, som kom inn på 31.09.17. Dermed var det ingen grunn til å risikere noe på siste runde.

Både Beatrice Chebet (verdensrekordholder på 5000 meter med 13.58,06) og Agnes Ngetich (nummer tre gjennom tidene med 14.01,29) går for dobbel distanse i Tokyo-VM.

Trøbbel på 5000 meter for menn

Det ble et svakt oppgjør også på 5000 meter for herrene, og mye tyder på at Kenyas sterke medaljerekke på distansen kan ryke i VM i Tokyo. Ronald Kwemoi, OL-sølvvinner fra i fjor, har hatt en tung sesong og ble tidlig hektet av i forsøket. Han fullførte ikke engang løpet. Etter 14 løp siden starten av 2024, har han bare vært topp tre to ganger, under fjorårets kenyanske OL-uttak og i OL-finalen i Paris.

Jacob Krop, sølvvinner fra VM i 2022 og bronsevinner i 2023, stilte med årsbeste blant kenyanske løpere med 12.51, men hadde heller ikke dagen og endte helt nede på 11. plass med 14.06.31, nesten 30 sekunder bak vinneren.

Seieren gikk til 24 år gamle Cornelius Kemboi, som spurtslo Matthew Kipsang med 13.38.46 mot 13.38.87. Problemet er at ingen av dem har klart VM-kravet på 13.01.00. Begge ligger imidlertid godt an til å bli kvalifisert via verdensrankingen. Den eneste som per nå er offisielt klar for Tokyo, er Nicholas Kipkorir, som ble nummer fire i løpet, men som har kravet inne.



POS NAME TIME 1 Cornelius KEMBOI 13.38.46 2 Mathew Kipchumba KIPSANG 13.38.87 3 Kelvin KIPLAGAT ROTICH 13.39.14 4 Nicholas KIPKORIR 13.40.76 5 Samuel chebolei masai 13.41.05 6 Amon KEMBOI 13.41.52 7 Emmanuel Korir KIPLAGAT 13.41.65 8 Gilbert Kipkosgei KIPROTICH 13.42.73 9 Andrew Kiptoo ALAMISI 13.43.12 10 Gideon Kipterich rono 13.53.54 11 Jacob KROP 14.06.31 12 Isaac Kibet NDIEMA 14.27.84



800 meter menn

POS NAME TIME 1 Nicholas Kiplangat KEBENEI 1.43.54 2 Kelvin Kimtai LOTI 1.43.90 3 Alex Ngeno KIPNG'ETICH 1.44.08 4 Laban Kipkorir CHEPKWONY 1.44.64 5 Ferguson Cheruiyot ROTICH 1.44.71 6 Festus LAGAT 1.44.89 7 Brian KIPTUM KWEYEI 1.45.09 8 Noah KIBET 1.45.16 9 Aaron Kemei CHEMININGWA 1.45.34 10 Cornelius TUWEI 1.46.01 11 Collins KIPRUTO 1.46.11 - Wyclife KINYAMAL DNF - General Berhanu AYANSA DNS



1500 meter kvinner

POS NAME TIME 1 Nelly CHEPCHIRCHIR 4.05.09 2 Susan Lokayo EJORE 4.05.24 3 Dorcas EWOI 4.08.08 4 Purity CHEPKIRUI 4.08.16 5 Teresiah Muthoni GATERI 4.10.91 6 Hellen Ekalale LOBUN 4.14.28 7 Mary EKIRU 4.15.07 8 Flomena ASEKOL 4.17.61