Sykkelfestivalen Offroad Finnmark arrangeres fra lørdag 26. juli til lørdag 2. august. Flere hundre syklister fra hele landet og til sammen 10 ulike nasjoner er klar for den store sykkelfesten.

Lørdag sykles «sprintdistansen» 150 kilometer, mandag starter 700-distansen, mens 300 km-klassen går av stabelen torsdag.

Klikk her for å se hele programmet.

Mens det er ventet strålende sykkelforhold i helgen når 150-deltakerne skal ut på vidda, ligger det an til litt mer krevende vær og føre for de som skal sykle 700 kilometeren. Det rapporteres nemlig om snø i deler av traseen, på de høyestliggende partiene på det lange strekket mellom Alta og Kautokeino



Gunhild Berntsen er en av seks kvinner som deltar i 700 km-klassen. Hun og de andre må regne med flekker med snø i høyden. (Foto: Marthe Nyvoll)



- Deltakerne må nok belage seg på noe steder med snø på sporet. Det har ikke vært like varmt som i fjor, og på 800 meters høyde ligger det fortsatt flekker med snø, sier traseeansvarlig Jon Vidar Bull.

Han er imidlertid ikke veldig bekymret på vegne av deltakerne:

- Dette takler de fint. Det blir noen partier hvor de må av sykkelen, men det er de vant med. Heldigvis er vi ikke like høyt oppe som i fjor, da høyeste punkt var på 1100 meter. Der ligger det fortsatt mye snø, men det slipper deltakerne.



- For mange er 700-kilometeren en ekspedisjon. Det gjelder spesielt utlendingene som besøker rittet. Jeg er helt sikker på at alle tar snøen med et smil, forteller han.

Slik ser deltakerlisten ut for de tre hovedklassene:

Sparebank1 OF150 240 deltakere

SmartDok OF300 134 deltakere

Ishavskraft OF700 32 deltakere

I tillegg er det solid deltakelse i Coop Finnmark OF Ungdom, Hast Nord OF Folkeritt og FEFO OF Barneritt. Til sammen deltar nærmere 800 unge og gamle i årets Offroad Finnmark-arrangement!

Klikk her for å se alle deltakere.

Solid kvinneandel

Av de 32 deltakerene som stiller i Ishavskraft Offroad Finnmark 700 km er seks kvinner. I Offroad Finnmark samlet sett er 23 prosent av deltakerne kvinner, når vi regner med stort og smått. Det er noe som gleder mange, også lederen for rittet:

- Vi er stolte over den gode kvinneandelen. Og vi arbeider kontinuerlig for å heve denne, sier daglig leder i Offroad Finnmark, Kjetil Johansen.



- For tre år siden satte vi det som for mange ble oppfattet som helt urealistiske målsetninger. Ett av disse konkrete målene var at omtrent hver tredje deltaker i Offroad Finnmark skal være kvinne.

- Vi blir derfor helt euforiske når vi ser årets startliste som viser at 32 prosent av deltakerne i SmartDok Offroad Finnmark 300 km Team er kvinner, sier han.



Offroad Finnmark-leder Kjetil Johansen, i kjent stil i målområdet. (Foto: Anders Abrahamsen)



Også blant de yngste er det stor andel jenter på startstreken. Det mener Johansen lover godt for fremtiden i sporten og for Offroad Finnmark.

Lørdag klokken 10 er det altså start på Sparebank1 Nord-Norge OF 150 km.

- Sammenliknet med våre lengste distanser er dette rene «sprinten», men vi skal huske på at det fortsatt handler om 150 kilometer sykling på vidda. Sparebank1 Nord-Norge OF 150 km er faktisk Norges tredje tøffeste maratonritt og mange av deltakerne er ute på vidda i mer enn et halvt døgn, sier Kjetil Johansen.



Elvekryssing. (Foto: Anders Abrahamsen)



150-kilometeren har som de andre rittene start og mål i Alta. Og som på 300 og 700 km skal de innom sjekkpunkt Joatka. Til sammen 11 sjekkpunkt driftes under terrengsykkelfesten som avsluttes neste lørdag. De historiske fjellstuene utgjør i stor grad selve hjertet av rittet.

- Uten fjellstuene og innsatsen til oppsitterne hadde det vært vanskelig å arrangere et slikt ritt. Det handler ikke bare om logistikk, men også om sikkerheten. Det er en ekstra trygghet både for oss som arrangør og deltakerne å ha bemannede fjellstuer tilgjengelig, sier Johansen.

Kommende mandag starter Ishavskraft OF700 og torsdag starter SmartDok OF300. Frist for å komme i mål for å få finisher-status på disse to distansene er lørdag klokken 12. Frist for å komme i mål på Sparebank1 Nord-Norge OF150 er søndag klokken 02.00.



Nydelig viddelandskap. (Foto: Anders Abrahamsen)