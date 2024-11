For å søke om støtte hos Stiftelsen Dam, må søknaden sendes inn av en søkerorganisasjon. Kondis er godkjent søkerorganisasjon hos stiftelsen, og gjennom oss kan du søke om alt fra 40.000 kroner til 3 millioner.

Stiftelsen Dam har fire programmer det kan søkes om støtte fra. Gjennom Kondis kan du søke fra helseprogrammet, programmet utvikling, og forskningsprogrammet. De to siste programmene har frist for å søke midler én gang i året. Søknadsfristen for å søke om midler fra utvikling gikk ut den 15. november. Her kunne du søke om alt fra 400.000 til 1,5 millioner kroner. Samme dag ble søknadsskjemaet for forskning åpnet. Dette harsøknadsfrist 15. februar. Her kan du søke om opp til 3 millioner kroner.

Programmet helse har løpende søknadsfrist. Her kan du søke om alt fra 40.000 til 400.000 kroner. Stiftelsen lover svar innen 45 dager på alle søknadene som sendes inn hit.

Stiftelsen Dam legger vekt på at søkerorganisasjonen har en rolle i prosjektet, at det har stor grad av brukermedvirkning, og bruk av frivillige.

Ta kontakt med daglig leder i Kondis, Marianne Røhme, om du lurer på hva dette innebærer eller du ønsker å diskutere en ide du har til lokale-, regionale eller nasjonale aktiviteter eller prosjekter. Marianne kan nås på e-post kondis@kondis.no og telefon 41509061.

Du kan lese mer om søkeprosessen, Stiftelsen Dam og tidligere Kondisprosjekter som har fått støtte på denne samlesiden. Du finner også siden i menyen under «Kondis» og «Slik søker du støtte».