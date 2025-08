Etter at det raskt voksende løpemiljøet i Lørenskog introduserte en ny og flatere løype under fjorårets utgave av Lørenskogløpet, ligger årets løp an til påmeldingsrekord.

Med ingredienser som barneløp uten nedre aldersgrense i familievennlige omgivelser, blandet sammen med en rask og persevennlig asfaltløype på 10 kilometer, står det gode løpsopplevelser for alle på menyen til Lørenskogløpet 24. august.

Kondis-reportasje fra Lørenskogløpet 2024

Årets nyheter

Nytt i 2025 er også muligheten til å løpe 5 kilometer. Det er satt opp eget starttidspunkt for de som ønsker å løpe én runde i den flate løypa rundt Lørenskog sentrum.

– Vi gleder oss skikkelig til å gjenta suksessen med Lørenskogløpet, forteller Lars Peter Raknes, styreleder i Lørenskog Løpeklubb og en av initiativtakerne bak den «nye utgaven» av Lørenskogløpet.

– I år har vi utvidet samarbeidet med Lørenskog Friidrettslag. LFIL har arrangert Lørenskogløpet i en årrekke, og vi synes det er veldig kult å få gjøre dette sammen med dem. De har masse erfaring og lagt ned en flott innsats i lang tid, så har vi fått bidra med nye ideer og ekstra krefter.

En annen endring fra fjoråret er flyttingen av Lørenskogløpet fra siste helgen i oktober til siste helgen i august, med håp om å samle enda flere løpeglade på startstreken.

– Denne endringen kommer kanskje tilskuerne aller mest tilgode, da det er hyggeligere å se på løp i 20 grader, kontra grått og kaldt høstvær, sier Raknes.

Løpeglede for store og små

Både store og små løpere er invitert til Lørenskogs store løpefest den siste søndagen i august, kun 15 minutter utenfor Oslo og 10 minutter fra Lillestrøm.

Det første startskuddet går for barneløpet på 850 meter. Det er ingen nedre eller øvre aldersgrense, hvor alle løpeglade barn kan delta. Det er også helt lov å løpe sammen med barnet eller å løpe med vogn.

Etter at alle barna har fått sin velfortjente medalje etter målgang, går startskuddet for Lørenskogløpets 5 kilometer. Ti minutter senere setter løperne på 10 kilometer avgårde, som dermed løper den kontrollmålte og raske løypa på 5 kilometer, to ganger.

– Det var utrolig gøy å se den store løpegleden hos både barn og voksne som løp i fjor, forteller Raknes.

Alle distanser starter utenfor Kjennhallen og har målgang rett foran Lørenskog hus – midt i Lørenskog sentrum. I start- og målområdet er også garderober, gode parkeringsmuligheter, kiosk og servering fra grillen.

Lørenskogløpet er for alle aldre, store og små. Her er Signy Henden Rustlie på vei mot målstreken under fjorårets løp. (Foto: Tom-Arild Hansen)

Fartsholdere for alle løpere

På 10 kilometer stiller Lørenskog Løpeklubb med stødige fartsholdere som vil være trygge og gode rygger for deltagerne å følge i løypa. Fartsholderne vil løpe i ulike hastigheter til følgende sluttider:

35 minutter

38 minutter

40 minutter

41 minutter

42 minutter

43 minutter

44 minutter

45 minutter

50 minutter

55 minutter

60 minutter

65 minutter

70 minutter

– I løpeklubben vår, og blant ivrige mosjonister generelt, er det mange som løper mellom mila på mellom 45 og 40 minutter. I fjor fullførte 70 av de omkring 270 som løp 10 kilometer i dette tidsintervallet. Derfor kliner vi til med fartsholdere hvert minutt i år. Ut fra hva vi har sett i andre løp, er dette ganske unikt, forteller Raknes.

Det er ingen makstid og det serveres sportsdrikk ved passering halvveis etter en runde til alle løpere.

Mer informasjon og påmelding til Lørenskogløpet 24. august finner du løpets Facebook-arrangement.