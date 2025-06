Det var overskyet for anledningen men litt sol i blant. Mange av deltakerne var i perlehumør, og det var god stemning under løpet. Det vi fikk av regn var duskregn, og ellers var temperaturen passende og folk likte seg godt i det velorganiserte løpet.

Fra starten av barneløpet. (Foto: Sverre Larsen)

Fra starten av lang løype. (Foto: Sverre Larsen)

Jonas Munthe (36) - vinner av lang løype på 6,4 km. (Foto: Sverre Larsen)

- Det er gøy å løpe dette løpet, og det passer meg bra. Jeg løp jevnt hele veien. Vi var 3 stykker som løp sammen hele veien somjeg slo jeg og fikk en herlig med revansje, siden de andre har slått meg tidligere,kommenterer Jonas.

- Det er et veldig bra løp, dette, og det er tørt ute nå. Selv om det har regnet litt her i dag, så er det fine og varierte løyper, og det er bare gøy å stå på, smiler Jonas.

Trygve Børte Nomeland (22) - vinner av kort løype på 3,7 km. (Foto: Sverre Larsen)

- Det var ei veldig fin løype. Jeg er o-løper så terrenget passet meg fint. Jeg disponerte kreftene rimelig jevnt, men trengte mer selskap i teten og løp i eget tempo, sier Tryve fornøyd.

- Dette løpet var veldig gøy, og arrangementet er stort i Kristiansand. Det skulle gjerne vært flere eliteløpere med, og at jeg vinner sier hvordan nivået på de andre som deltar er, legger Trygve til.

Rolf Gunnar Reinertsen (6) - deltaker i barneløpet. (Foto: Sverre Larsen)

- Det jeg har gledet meg til i dag er å løpe, spise vafler og få medalje når jeg er i mål. Jeg er i det daglige opptatt med lek og aktiviteter både inne og ute i naturen. Jeg har vært med på 4625-løpet på Flekkerøya, og jeg går i Taremareskogen barnehage på Flekkerøya, sier Rolf Gunnar og ser godslig på meg.

Hanne Hermansen (54) - deltaker. (Foto: Sverre Larsen)

- Karusellen er bare god trening, og det gjør godt å komme i mål. Man treffer folk, det er sosialt, og man kan slå av en prat om mange ting, smiler Hanne .

- Jeg kjenner en del som er med og løper. Det er et veldig bra opplegg her, og fine løyper, sier Hanne videre.

Atle Skarpeid (52) - deltaker. (Foto: Sverre Larsen)

- Jeg begynte i karusellen i 2024. Min bror har løpt disse løpene før og fortalte om karusellen, og dermed så var det bare å hive seg med. Denne løypa her er veldig grei. Denne løypa er litt kupert, og det er passende med stigninger, sier Atle engasjert.

John Magnus Humborstad (76) - arrangør fra Terrengutvalget. (Foto: Sverre Larsen)

- Det vi elsker med Jegersberg, er at det er mange fine løyper her. Det er et fint turterreng som er mye brukt. Mange bruker det ofte, og det er yrende folkeliv i løypene, sier John Magnus smilende.

- Det vi ønsker med karusellen gjennom sesongen er å få med flest mulig deltakere. Vi må ut til folk, og karusellen er folkehelse. Dette er et av byens beste folkehelsetiltak. Vi holder på fra slutten av mars til oktober, og vi får mange takknemlige meldinger fra folk. Noen av deltakerne er nye, noen er gjengangere, og noen forsvinner ut, sier John engasjert.

- Det som er typisk er at folk er takknemlige og positive og stiller opp. Vi som arrangerer stiller opp og legger løpene til rette for deltakerne. Det er fine løyper, og de er varierte. Vi liker å løpe i og rundt Kristiansand, for eksempel i Jegersberg og på Flekkerøya. En uke er det litt kuperte og korte løyper, andre uker er det litt lengre distanser, og mindre kuperte løyper, avslutter John.

Ti beste menn - Milsluker:

1 Jonas Munthe Christiansholm M35-39 0:28:49 2 Johnny Stensvold LSK BIL M50-54 0:28:54 3 Tormod Klungland Klungland Utleie M50-54 0:28:57 4 Jørgen Strøm-Olsen Trucknor Kristiansand M35-39 0:30:13 5 Glenn Sørensen NOV BIL M35-39 0:32:47 6 Tom-Erik Mathisen Vennesla Løpeklubb M35-39 0:32:55 7 Lars Kristian Pedersen Kristiansand Kommune BIL M40-44 0:33:00 8 Bjarne Guttormsen Høvleriet Sør Guttormsen M45-49 0:33:58 9 Thomas Aksnes Safran Software Solution M40-44 0:34:25 10 Frode Landås Vef M45-49 0:34:30

Ti beste kvinner - Milsluker:

1 Elin Skaar NRK K40-44 0:37:59 2 Marie Senumstad Sagedal Nobil K25-34 0:40:19 3 Colleen Delane-Skibsrud Solskinn og Latter K55-59 0:40:21 4 Anne Caroline Bakken Søgne vgs K45-49 0:40:50 5 Anne Kristin Holte Agder Fylkeskommune K45-49 0:41:05 6 Sigrun Drangsholt Kommunen K55-59 0:41:06 7 Svetlana Mulyukova Oris/Proteket K40-44 0:42:13 8 Siri Marit Aasland Team Mosjon K60-64 0:42:29 9 Kristin Marie Skaar Universitetet i Agder K40-44 0:43:13 10 Kamilla Engesland Sørlandet Sykehus K25-34 0:43:22

Ti beste menn - kort løype:

1 Simen Koland Søgne & Greipstad Sparebank M35-39 0:13:42 2 Trygve Børte Nomeland Nikkelverket M20-24 0:14:51 3 Tarjei Breiteig Å Energi Bil M45-49 0:14:52 4 Erik Bergersen Løplabbet M55-59 0:15:28 5 Magnus Westerfjell Azets M35-39 0:15:33 6 Joakim Skolt PwC M25-34 0:15:36 7 Frode Lindblom Tangen M55-59 0:15:38 8 Henrik Ommundsen Saerco M35-39 0:15:53 9 Andreas Herstad Dolmen Nikkelverk BIL M55-59 0:15:59 10 Rune Løkling Nikkelverk BIL M65-69 0:16:42

Ti beste kvinner - kort løype:

1 Anne Haaland Simonsen Meventus K45-49 0:15:35 2 Caroline Viervang Sørlandet Sykehus K35-39 0:17:52 3 Hilde Furuborg Kristiansand Kommune K45-49 0:18:09 4 Tove Frikstad Varodd AS K55-59 0:18:20 5 Bjørg Kari Haugland Nikkelverk BIL K55-59 0:18:56 6 Synnøve Thomassen Tangen vgs K35-39 0:19:02 7 Ane Ribe Orisdental K35-39 0:19:05 8 Marthe Amdal Jakobsen Sørlandet Sykehus K25-34 0:19:38 9 Caroline Breidenthal Olsen Cowi BL K40-44 0:19:58 10 Jenny Aamodt Oneco BIL K50-54 0:20:30

Alle resultater

Arrangørens nettsider