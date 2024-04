- Det er gøy å få en god start på sesongen med seier på den første langdistansen, sa Ane Dyrkorn med et smil.

Løperen fra NTNUI hadde god grunn til å smile etter at hun var 7 sekunder bedre enn Kamilla Steiwer som hadde ledet damenes seniorklasse fra de tidlige morgentimer.Men sist startende Dyrkorn var best etter nesten halvannen time orientering i løypene til den gamle mester Olav Lundanes:

Anne Margrethe Hausken Nordberg på vei mot 3. plass (Foto: Stein Arne Negård)



- Jeg var forberedt på å løpe en del alene når jeg visste at verken Andrine (Benjaminsen) eller Megan (Carter Davies) som skulle starte rundt meg, ikke kom til start. Og jeg løper bra – med god orientering.

- Det er en gjennomføring og et løp jeg er godt fornøyd med.

Seier er en god bekreftelse på nettopp det, med nevnte Kamilla Steiwer som nummer 2 og med Anne Margrethe Hausken Nordberg – på 3. plass – snaue minuttet bak.



I herreklassen var det fransk på toppen av listen i dag:

- Jeg visste at løypelegger – Olav Lundanes – er en tradisjonell o-løper som gjerne legger løyper hvor det lønner seg å løpe rett på. Derfor var jeg konsekvent med å løpe rett på hele veien, men jeg tror ikke det var best, for jeg ble veldig sliten, sa Guilhem Elias om sitt løp. Til tross for trøtte bein og sliten kropp, holdt den franske løperen i Halden SK sin drakt unna for resten av feltet og vant 14 sekunder foran Eirik Langedal Breivik. Sander Arntzen ble nummer 3, 31 sekunder bak.

- Moro å vinne, og nå føler jeg også at jeg har fått en god balanse mellom arbeid og trening i Halden. Det kan bli veldig bra til EM, som er målet mitt denne sesongen.

Karen som var best i Ertemarka i dag tar altså mål av seg om å være i toppform når vi skriver august og det er EM i Ungarn.



Juniorklassene på dagens langdistanse ble vunnet av Minna Sofie Wingstedt (yngste juniorklasse damer), Mathea Gløersen (eldste juniorklasse damer), Jonas Fenne Ingierd (yngste juniorklasse herrer) og Andreas Vistnes Myklebust (eldste juniorklasse herrer).

KIlde: Norsk orientering



Ronja Götsch Iversen, IL BUL-Tromsø inn til 6. plass i D17-18E (Foto: Bjørn Hauge)

Resultater

D 21 WRE, 11 920 m:

1) Ane Dyrkorn, NTNUI, 1.28.08,

2) Kamilla Steiwer, Fredrikstad SK, 1.28.15,

3) Anne M Hausken Nordberg, Nydalens SK, 1.29.00,

4) Helena Karlsson, Nydalens SK, 1.29.43,

5) Victoria Hæstad Bjørnstad, Fossum IF, 1.31.18,

6) Ana Toledo, Halden SK, 1.31.30.

H 21 WRE, 14 900 m:

1) Guilhem Elias, Halden SK, 1.29.43,

2) Eirik Langedal Breivik, NTNUI, 1.29.57,

3) Sander Arntzen, NTNUI, 1.30.14,

4) Elias Jonsson, Nydalens SK, 1.31.26,

5) Magne Dæhli, Halden SK, 1.32.52,

6) Andreas Sølberg, IL Leik, 1.33.09.

D 17-18E, 6 900 m:

1) Minna Sofie Wingstedt, Halden SK, 51.19,

2) Jenny Danevad, Fredrikstad SK, 54.38,

3) Dorja Salopek, Halden SK, 55.08,

4) Mari Richter, Sandnes IL (Rogaland), 59.26,

5) Sigrid Schmitt Gran, Halden SK, 59.53,

6) Ronja Götsch Iversen, IL BUL-Tromsø, 1.01.19.

D 19-20E, 7 970 m:

1) Mathea Gløersen, Bækkelagets SK, 1.02.20,

2) Mina Johnsen, Sturla, IF, 1.10.04,

3) Anja Hole, Halden SK, 1.10.45,

4) Erika Lind-Larsen, OK Moss, 1.11.58,

5) Synne Sandven, Notodden OL, 1.12.58,

6) Marie Kravdal, Bækkelagets SK, 1.13.07.

H 17-18E, 7 990 m:

1) Jonas Fenne Ingierd, Bækkelagets SK, 50.00,

2) Sondre Olaussen, Oppsal Orientering, 53.13,

3) Syver Strand Gulbrandsen, Fredrikstad SK, 54.22,

4) Jone Valdal, Sandnes IL (Rogaland), 55.43, 5

) Filip Mitchell Iversen, Frol IL, 56.58,

6) Erlend Sommerhein, Fossum IF, 57.35.

H 19-20E, 11 110 m:

1) Andreas Vistnes Myklebost, Halden SK, 1.13.06,

2) Tautvydas Rimkus, SM Gaja, 1.14.31,

3) Tadas Dementavi¿ius, SM Gaja, 1.14.33,

4) Kasparas Murenas, SM Gaja, 1.14.58,

5) Sindre Vie Strisland, Fossum IF, 1.17.01,

6) Axel Aalde, Nydalens SK, 1.17.41.





Foto: Bjørn Hauge



Foto: Bjørn Hauge