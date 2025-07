Olsokstevner på Tolga har tradisjoner helt tilbake til 1890-tallet, med det var idrettsarrangementene som var grunnen til at olsok-feiringen kom i gang igjen i Østerdals-kommunen på 1980-tallet. Stikkord her er Egeberg Ærespris og tilhørende idrettsarrangement både sommer og vinter. For idretten vil Ferdinand Egeberg alltid være knyttet til æresprisen han innstiftet i 1919, kalt «Kabinetskammerherre Egebergs ærespris for allsidig Idræt». Oddvar Brå fikk tildelt prisen på Tolga i forbindelse med Egebergs Minneløp i 1988.

Oddvar Brå får overrakt Egebergs Ærespris, norsk idretts høyeste utmerkelse, av Carl E. Wang og Jan Gulbrandsen på Sæthersgård i 1988. (Foto: Privat)

Unngår kollisjon med Åge - og minneløpet i Folldal

Potensielle deltakere gjøres oppmerksom på at løpet er framkyndet seks dager til den første søndagen i “Olsok i Tolga” som pågår fra 18. - 27. juli. Dermed unngår arrangører og deltakere kollisjon med den store begivenhetet i Øversjødalen samfunnshus fredag 25. juli. Da holder nemlig Åge & Sambandet en av sine avslutningskonserter - “Takk for oss”.

Kristian Lied Olsen ble klar vinner av 10 km i fjor og tok opp arven etter far Terje med hele åtte triumfer på den samme distansen på Tolga. (Foto: arrangøren)

Endringer og positiv trend

Egebergløpet består av terrengløp med to distanser og turmarsj med hele fire alternativer med start fra Bjørsjølia og målgang på Sætersgård. Tolga IL har gjort flere endringer som har slått positivt ut de to siste årene. Den lengste løypa som går over fjellet er nå forlenget med vel en kilometer og blir en real fjell-halvmaraton, uoffisielt målt til 21,15 km. 10 km kortes ned ca. 300 meter til ganske nøyaktig 10 km.

Halvmaraton kan også gjennomføres som stafett med fire etapper med lengder på 2,6 km, 5,9 km, 5,1 km og 7,5 km med høyst variert kupering. Barnas Egebergløp som ble introdusert i 2022 vil også i år skape liv og røre på Sætergård før de voksne kommer mot mål.

Laget til Eirin Nordskog kunne kuble for seier i fjor. (Foto: arrangøren)

Det har vært en positiv trend i oppslutningen av Egebergløpet de to siste årene som har hatt rundt 200 deltakere totalt på løp, mars og barneløp. Mellom 60 og 70 aktive har stilt til start på de tre løpsalternativene.

