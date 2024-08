- Det er fantastisk, sa landslagssjef Janne Salmi etter å ha sett sine herreløpere gjøre en oppvisning i mellomdistanseorientering under EM i Ungarn.



Gull til Eirik Langedal Brevik med Kasper Fosser på sølvplass.

- De to gutta løper utrolig bra i et terreng som er krevende både fysisk og teknisk. I tillegg viser de også at de takler å prestere i varmen, skryter landslagssjefen.

- Det var veldig moro i dag, sier gullvinner Eirik Langedal Breivik selv.

- Jeg har bare tatt det metodisk post for post, og da ble det skikkelig bra til slutt i dag. Jeg er strålende fornøyd, smilte lysluggen.

Med god grunn etter EM-gull. Fosser hadde noen problemer underveis, men kunne til slutt smile for sølv, og sin første individuelle skogsmedalje på EM:

- Jeg gjør to bommer. På første og 3.- siste post. Det blir litt skjebnesvangert med tanke på seieren. Men det er veldig moro at jeg og Eirik (Langedal Breivik) tar gull og sølv i dag, sa han.

Moro for Fosser også at hans samboer Simona Aebersold tok en suveren seier i dameklassen. Og for det norske laget kompletterte Eskil Kinnereg og Sander Arntzen, med henholdsvis 7.- og 15. plass en god norsk dag, hvor vinneren fra 2 år tilbake - i Estland - Albin Ridefelt - ble nummer 3.

- Laginnsatsen i dag er helt strålende, og det på en distanse hvor vi tradisjonelt har hatt litt problemer med å hevde oss internasjonalt, oppsummerer landslagssjefen.

På langdistanse – som arrangeres fra samme arena i morgen – er Norge derimot bedre – tradisjonelt sett. Så får vi se i morgen om dette også gjelder under årets EM.

Kilde og bilde: Norsk orientering

EM orientering

Resultater

1 Eirik Langedal Breivik NOR 42:34 8:19

2 Kasper Harlem Fosser NOR 42:58 +0:24 8:24

3 Albin Ridefelt SWE 43:39 +1:04 8:32

4 Tomas Krivda CZE 44:15 +1:40 8:39

5 Loic Capbern FRA 44:49 +2:14 8:46

6 Emil Svensk SWE 44:52 +2:17 8:46