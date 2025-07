Løpet, som startet torsdag morgen fra Soria Moria i Oslo, har siden første utgave i 2021 etablert seg som en av de mest ekstreme ultrautfordringene i Skandinavia. Over 200 løpere stilte til start i det voldsomme regnet i hovedstaden, klare for å krysse landet til fots. Foran dem ventet 500 kilometer og 16000 høydemeter.

- Jeg vil ha regnvær når jeg er halvveis, men ikke her på starten, sa Frank Løke med et smil før start. Sammen med sine to lagkamerater skulle han teste samarbeidet underveis:

- Her må vi hjelpe hverandre. Det blir utrolig gøy.

- Jeg tror mange starter for hardt

Tidlig i løpet var det andre navn enn Frank Løke som stjal oppmerksomheten. Svenske Clarens Olsson åpnet knallhardt og passerte første og andre sjekkpunkt i tet. Men som arrangør Mona Kjeldsberg hadde forutsett, ble det for tøft i lengden.

- Jeg tror mange starter for hardt. De som leder i starten, er sjelden de som kommer først til Bergen, sa hun ved start. Hun fikk rett. Olsson måtte gi seg allerede ved sjekkpunkt to, etter at en gammel akillessene-skade blusset opp i det steinete terrenget.

- Det var ikke planen, men kroppen sa stopp, fortalte han på Instagram.

Blant kvinnene var Mari Brøndbo Dahl i front de første dagene. Hun holdt høy fart og passerte sjekkpunkt 2 først av damene, men måtte gi seg på det fjerde sjekkpunktet på Finse. Da overtok Gro Siljan Hjukse kommandoen, og hun ser ut til å holde ledelsen hele veien til mål. På vei til Voss skrev hun på Instagram at "dagen bare var kos", og rapporterte om både god flyt og dårlig humor, en kjent følgesvenn for ultraløpere. Senere innrømmet hun med et glimt i øyet at hun vurderte å slutte med ultraløping og lurte på hvorfor hun alltid meldte seg på de lengste løpene.



Gro SIljan Hjukse og Thomas Øderud har holdt sammen underveis. (Foto: Privat / Gro SIljan Hjukse)

Løp sammen i mål etter 500 km

Hovedhistorien i årets løp ble likevel det som utspilte seg i teten hos herreløperne. Eivind Svellingen og John F. Jahre, to meget erfarne ultraløpere, valgte å slå følge underveis. Selv om de startet som konkurrenter, fant de raskt ut at samarbeid ville gi bedre fremdrift. Og da de innså at ingen kunne true dem bakfra, bestemte de seg for å løpe sammen hele veien til mål.

- Dette handler om noe større, skrev Svellingen på vei ned fra Gullbotn.

- Vi har jobbet individuelt hele veien, men i mål velger vi å dele førsteplassen. Vi håper det kan inspirere andre.

Svellingen vant lagkonkurransen i 2021, Jahre ble nummer to med sitt lag i 2023. Nå deler de seieren i det som blir stående som en fantastisk prestasjon i Oslo–Bergen Trail-historien.

En viktig del av løpet er de frivillige og sjekkpunktene. På Fjose gard utenfor Voss måtte alt rigges 20 timer tidligere enn planlagt da tetduoen kom mye tidligere enn noen hadde ventet.

- Det ble hektisk, men utrolig kjekt å bidra, sier Fredrik Fjose, som selv er ultraløper og vet hva det betyr med et varmt måltid og en dusj etter 375 kilometer.



Slik så trackingen ut da de to vinnerne ankom Bergen sentrum og mål. (Skjermdump)

Lagkonkurransen: To lag kjemper om seieren

I lagkonkurransen nærmer to sterke konstellasjoner seg mål: Svenske “The El Kottwins”, bestående av søstrene Lina og Sanna Kott Helander, og det internasjonale laget “North Sea Alliance” med løpere fra Danmark og Storbritannia. Begge lag forventes i mål natt til onsdag.

Det er fortsatt mange løpere igjen ute i løypa. I 2021 kom kun 21 prosent av deltakerne helt til Bergen. I 2023 økte tallet til 40 prosent. I år ser det enda bedre ut. For mange av løperne handler det ikke om plassering, men om å komme helt fram, et mål som krever alt.

