For Eivind Svellingen var løypa helt ukjent, mens Irivin Kilde fra før av har en seier og to andreplasser på den korteste distansen som følger de siste 50 kilometrene av langløypa.

Vestfold Historic Ultra Trail (VHUT) ble arrangert for 5. gang 8. til 9. juni. Løypa på 147 km har start og mål hjemme hos arrangøren på Hengsrød, og går i en lang rundløype nordover via blant annet Hvittingen, Montebello og Skibergfjell før den vender sydover forbi Hajern og Vivestad og videre via Revetal til mål på Hengsrød.

87 km starter på CP1 Eidsfoss, mens 50 km starter på CP2 Damtjernveien.



Tetkampen i herreklassen

Inn på CP Eidsfoss etter 60 km var Irvin først på 7:20, kun minuttet foran Eivind, men med en lynkjapp «touch and go» på under 10 minutter var Eivind første mann ut og siden så han ikke mer til Irvin.





Eivind Svellingen. (Foto: Arrangøren)



På CP Damtjernveien ankom Eivind på 12:57, og distansen ned til irvin var her økt til 1:18, med ytterligere 50 minutter ned til Thomas Norder.

Igjen lynkjapp stopp på Eivind før han ga seg i kast med siste etappe, og han holdt tempoet oppe.





Irvin Kilde, nummer 2. (Foto: Arrangøren)



På grunn av den gode løpinga måtte arrangøren splitte opp staben og fremskynde oppbemanningen i mål, og klokka 03:56 kunne de heie en suveren Eivind Svellingen i mål på 20 timer og 56 minutter. Han var dermed hele 3 timer og 48 minutter foran Riikard Tollefsens gamle løyperekord på 24:44.

Irvin løp sterkt på slutten og knep innpå, slik at avstanden opp til Eivind i mål ikke var mer enn 41 minutter, hans tid ble 21 timer og 37 minutter. Thomas Norder leverte en enda sterkere avslutning, og med 21 timer og 45 minutter var han på 3. plass, kun 8 minutter bak Irvin.





Thomas Norder. (Foto: Arrangøren)



Vinneren Eivind Svellingen skriver på sin FB-side:

Løypen som er sammensnekret av arrangøren Arne Nåtedal & Co kan vel langt på vei kalles teknisk krevende. Sammenblandet med mye nedbør og gjengrodde stier ble dette en perfekt scene for en erkebergenser som er vandt til sånt

Tett i tet hos damene

På damesida stod løyperekorden til Wendy Fjellstad på 31 timer og 45 minutter (2022) seg, men det ble svært tett. Mari Melsom Kristensen kryssa målstreken på 34.45.20, kun 3 sekunder før Heidi Bye Svartangen, med Karoline Nome kun drøye 5 minutter bak.

Damevinner Mari skriver på sin FB-side

Nok et langt, drøyt og krevende ultraløp er gjennomført. Nå i helgen løp jeg Vestfold Historic Ultra Trail 147km og 5000hm på stier og kjerreveier, gjennom kratt, myr, litt asfalt og grus i nordre Vestfold.





Mari Melsom Kristensen. (Foto: Arrangøren)





Heidi Bye Svartangen tok andreplassen. (Foto: Arrangøren)







Karoline Nome ble nummer tre. (Foto: Arrangøren)



Også på 87 km og 50 km damer stod løyperekordene seg.

På 87 km herrer ble det denne gang delt 1. plass mellom Lars Martin Sørli og Aleksander Stang Aune på 14.53.26 med nesten 3 timer ned til nr 3 Christoffer Strandly. På damesida var Tessa Van Der Geest suveren på 16.20, nærmere halvannen time foran Guro Byklum Strandly.

«Sprintdistansen» 50 km ble på damesida vunnet av Anita Sletten på 6.50 med nr 2 Katarzyna Nilsen på 7.08 og nr 3 Cathrine Haraldsen på 8.04. I herreklassen vant Håvard Sveen på 5.58 foran Christian Juel-Jensen på 6.48 og Gorgus Tolås Coward på 7.07.



Fornøyde løpere

Løypene i VHUT er nok krevende. Mer krevende enn mange så for seg, men det var bare gode tilbakemeldinger å høre fra deltakerne. En av løpets mest trofaste tilhengere er Stig Helge Westerheim, som for 4. gang satte seg i bilen på Stord og kjørte til Vestfold for å delta.

Stig Helge skrev på Messenger før løpet:

Vurderer å ta turen i år og selv om div vondter og undertrent, så liker eg arrangementet og den gode gjengen deres (...) Tradisjon for meg nå. Blitt glad i løypa. Så mange plasser eg har minner fra underveis. God stemning 🙂



Stig Helge Westerheim kjørte langt for å delta. (Foto: Arrangøren)



Se alle resultatene her