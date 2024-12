Bergen Adventsmaraton ble arrangert lørdag 7. desember og markerte samtidig avslutningen på årets Maratonkarusell i Bergen. Tidligere het dette løpet Hans Jacobs minneløp, etter legenden Hans Jacob Berntsen, men arrangørene har nå lagt om til et mer nøytralt navn som appellerer også til dem som ikke har hørt om denne spesielle mannen, som var en sentral drivkraft i løpsmiljøet i Bergensområdet.

Deltakerrekord

Både maraton og halvmaraton stod på programmet denne lørdagen. Totalt var det 392 fullførende deltakere. 86 på maraton og hele 306 på halvmaraton. Dette var en forbedring av fjorårets deltakerrekord da 385 fullførte.

Løpstraseen hadde start og mål på Fana Stadion og vending ved Kalandsvatnet. To runder for maraton og en runde for halvmaraton.

Ulset og Warvik vant maraton

På maratondistansen var det 70 menn og 16 kvinner som fullførte.

Magnus Warvik, SK Vidar vant herreklassen på 2.28.45 foran Jan Tore Tellefsen, BFG Bergen Løpeklubb på 2.37.42 og Erlend Hjelle, Bjørgvin Løpeklubb på 2.41.00.

Kvinneklassen ble vunnet av Elisabeth Ulset, Bergen på 3.23.35 foran Jill Terserud, Bergen på 3.38.39 og Karianne Jørgensen, Loddefjordløperne på 3.47.38.

Nerland og Harris vant halvmaraton

På halvmaraton var det 225 menn og 81 kvinner som fullførte løpet.

I herreklassen var det Nikolai Harris, Kemp/Vestheim IF som vant på 1.10.39 foran Martin Karlsen, Fyllingen IL på 1.11.25 og Sebastian Høydal, Varegg Fleridrett på 1.11.42.

Kvinneklassen ble her vunnet av Ingrid Syltern Nerland, IL Gular på 1.18.14 foran Adele Norheim Henriksen, IL Gular på 1.22.35 og Laila Himle, Stord IL på 1.23.34.

