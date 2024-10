En del toppløpere har nylig blitt nødt til å avlyse deltakelsen i årets Frankfurt Marathon på grunn av skade eller visumproblemer. Blant dem er etiopierne Herpasa Negasa og Tigist Abayechew samt Eric Kiptanui fra Kenya. På herrenes startliste finner vi fire løpere med personlige rekorder under 2:07:00 og ytterligere ti som har løpt under 2:10:00.

Brimin Misoi har vært førstemann inn på den røde løperen i Festhalle de to siste årene men er ikke på starlista i år. Her bryter kenyaneren målseglet på 2:04.53 i fjor, den nest raskeste tiden i løpet. (Foto: Sailer/photorun.net)

Herreteten vil sannsynligvis sette opp 2:05-tempo når starten går kla 10:00 søndag formiddag, og arrangørene håper på en vinnertid litt under. Det kan derimot fort bli en kvinne som står for høydepunktet i den 41. utgaven med den spektakluøre målgangen på den rød løperen inne i Festhalle. Det ventes at løyperekorden til kenyanske Valary Aiyabei på 2:19:10 fra 2019 vil bli angrepet.

Fem av kvinnerne som stiller til start har personlige rekorder på sub 2:23. I tillegg kan absolutt Etiopias Hawi Feiyas med PB på 2:23:36 gjøre et bra løp. Hennes halvmaratonpers på 1:05:41 indikerer at hun er i stand til å løpe mye raskere.

Startiste med oversikt over deltakerne utover eliteklassene er ikke tilgjengelig, men vi regner med at minst et par hundre nordmenn tar turen til Frankfurt i helga. I fjor var det 196 nordmenn som fullførte Frankfurt Maraton

Eliteløpere med personlige rekorder:

Menn:

Elisha Rotich KEN 2:04:21

Lencho Tesfaye ETH 2:06:18

Aychew Bantie ETH 2:06:23

Birhan Nebebew ETH 2:06:52

Gossa Challa ETH 2:07:43

Workneh Serbessa ETH 2:07:58

Abdelaziz Merzougui ESP 2:08:00

Gerba Dibaba ETH 2:08:25

Jake Robertson NZL 2:08:26

Belay Bezabeh ETH 2:08:58

Ebba Chala SWE 2:09:06

Reuben Narry KEN 2:09:06

Bernard Muia KEN 2:09:17

Vincent Ronoh KEN 2:09:21

Tom Thurley GER 2:14:52

Jonathan Dahlke GER 2:15:42

Jan Lukas Becker GER Debüt

Kvinner:

Yeshi Chekole ETH 2:21:17

Shuko Genemo ETH 2:21:35

Magdalyne Masai KEN 2:22:16

Kidsan Alema ETH 2:22:28

Meseret Dinke ETH 2:22:52

Betty Chepkwony KEN 2:23:02

Agnes Keino KEN 2:23:26

Hawi Feiysa ETH 2:23:36

Linet Masai KEN 2:23:46

Laura Hottenrott GER 2:24:32

Tadelech Nedi ETH 2:26:23

Georgina Schwiening GBR 2:26:28