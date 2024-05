Arrangør er Habil, Hovedarsenalet i Hovemoen i samarbeid med Litrim, og løpssponsor er Trofé.

Det neste løpet i årets Sørdalskarusell er SpareBank 1 Kanthaugløpet med start og mål på Birkebeineren Skistadion, virtuelt i tiden 1. – 4. juni og fellesstart onsdag 5. juni kl. 1900

Resultatene fra fellesstarten

Resultatene for de som løp virtuelt

Bak Mulleri Skalle. Det dannet seg for en gruppe løpere bak Elmer Mulleri Skalle. Ca. 1 km ut i løpet ser vi her Syver Rusten Dalen (242) fra Lillehammer IF fulgt av Åsmund Wiberg (1043) fra Otra IL/Stampa Run Club som ble nr. 2 i mål, Emil Reite fra NTG (901) som ble vinner av M 16 – 19 år og Kjartan Drageset-Helland (696) fra Moi IL som ble vinner av M 30 – 39 år.

Trangt om plassene. Halvor Melbø fra Vingrom IL (962) som ble vinner av M 12 – 15 år leder her en gruppe løpere foran Arian Snoensgjelen Skartlien (934) fra Lillehammer Skiklub i klasse M 12 – 15 år, Ragnhild Haukåen (654) fra Sør-Vekkom Lauparlag, vinner av K 30 – 39 år og totalt nest raskeste kvinne, Anna Helene Grønberg (21) fra Lillehammer IF som ble løpets raskeste kvinne og vinner av K 16 – 19 år og Kristin Haug (37) fra Lillehammer IF, vinner av K 12 – 15 år og løpets tredje raskeste kvinne.

Spurtoppgjør. Det ble et realt spurtoppgjør mot mål om andreplassen, der Åsmund Wiberg (1043) fra Otra IL/Stampa Run Club beseiret Emil Reite (901) fra NTG med vel ett sekund. Wiberg ble vinner av M 20 – 29 år og Reite ble vinner av M 16 – 19 år.

Mål i sikte. Lars Berger (36) som nå representerer Madshus er trofast deltaker i Sørdalskarusellen, og ble en klar vinner av M 40 – 49 år. Bak følger Kjell Øygard (991) fra Lillehammer IF i klasse M 30 – 39 år.

Løp i flotte omgivelser. Det 5,2 km lange Hovemoenløpet hadde start og mål ved Fuglekikkertårnet der Gudbrandsdalslågen renner ut i Mjøsa, og gikk på fine grus- og skogstier rundt i Hovemoen. Her ser vi Ole Fredrik Ødegården (1078) fra Vinstra i M 30 – 39 år foran Anders Bergum (977) fra ØTI som ble nr. 2 i klasse M 50 – 59 år og Julie Jeistad (1034) fra Lismarka Skilag som ble nr. 2 i K 20 – 29 år.

Fighting Face. Geir Strandbakke fra Lillehammer Skiklub tar ut de siste kreftene mot mål, som vinner av klasse M 60 – 69 år.

Vinner K 40 – 49 år. Merethe Braathen Sinnes (40) fra Lillehammer Skiklub ble vinner av k 40 – 49 år. Her ser vi henne mot mål bak Peder Stalenget (1045) i klasse M 20 – 29 år fra Tretten Betongsaging. Bak følger Richard Høgås (996) fra Leve Hytter Mosetertoppen, som ble nr. 3 i M 50 – 59 år.

Mosjonister i alle aldre. Berit Melbø (133) i klasse K 40 – 49 leder her en gruppe løpere mot mål foran Petter Marum (108) i klasse M 70 – 79 år. Videre følger Flemming Rasmussen (125) i klasse M 40 – 49 og Tanja Carmen Skjåk i klasse M 50 – 59 år

Lang lang rekke av mosjonister i motbaken

Vinnerne. Vinnere i årets Hovemoenløp Elmer Mulleri Skalle og Anna Helene Grønberg, her sammen med LIFs ildsjel, trener og entusiast Reinhard Kuhs. Elmer ga fin ros til arrangementet og han sa blant annet at det var moro å løpe sammen med så mange mosjonister og løpere.