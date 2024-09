Som i de senere årene er det først og fremst barnefamiler som har benyttet seg av tilbudet om sosial mosjon på de mjuke barnålstiene i det yndede terrenget i Stavåsen. Det er fire løyper på 700 m, 1,5 km, 3 km og 5 km å velge mellom i stilabyrinten på den småkuperte furumoen nord for elvebyen. Det skånsomme underlaget er som skapt for mosjon om du er går eller løper, er rask eller sein, ung eller gammel.

Årets siste fellesstart med et litt smalere felt enn gjennomsnittet for denne sesongen. (Foto: Rolf Bakken)

“Enkeltrimmen”

Elverumtrimmen har røtter tilbake til slutten av 1970-tallet som et helt enkelt og billig tilbud. Du stempler for deltakelsen, betaler en symbolsk sum og løper den løypa som passer for dagen. Starter du sammen med fellesstarten klokka 18, får du oppgitt tida - men du velger selv om du vil notere den på deltakerkortet. Her blir altså det ikke satt opp noen resultatliste.

Henrik Stensby er en av noen få som har brukt 5 kilometeren i Elverumtrimmen som en ukentlig hardøkt i år. (Foto: Rolf Bakken)

Fra 15 til 10 løp pr. sesong

Med unntak av to koronautgaver har den sosiale samlingen på skistadion vært et ukentlig innslag fem mandager før ferien og fem etter skoleferien. Tidligere har det vært både 12 og 15 løp i sesongen, men med overvekt av deltakere i og under skolealder har deltakelsen tradisjonelt dalt kaftig i skoleferien.

Som for mange andre sosiale arrangementer ødela pandemien den gode vanen for mange mosjonister med Elverumtrimmen. Pardoksalt nok så har løpeinteressen “i de dype skoger” ikke vært større på 30 år - mens deltakelsen av voskne aldri har vært lavere. Mens de virtuelle løpene nesten er borte i det ganske land, har gratistilbudene blitt opprettholdt i Elverum. Kanskje er de mange spreke elverumsingene blitt bortskjemt med gratis-karuseller?

Folkehelsebyen

Årets utgave har hatt en liten oppsving fra fjoråret etter at løypene fikk en real oppgradering med permanent merking. Om ikke så mange benytter de lengste rundene på mandager, så er de faste løypene uansett et positivt bidrag i folkehelsebyen ved at de benyttes når som hgelst og av hvem som helst hele den snøfrie delen av året.

Har kan du se video fra avslutningsløpet som mandag 15. september:

