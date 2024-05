Svein Erik Murud og Tore Alme var med og startet Elverumtrimmen, og ildsjelene er fortsatt like aktive. (Foto: Rolf Bakken)

Nytt av året er at den tradisjonsrike karusellen vil bestå av 10 løp i stedet for 12 de senere årene, med fem løp før skoleferien og fem til hødten. Det er Friidrettsklubben Orion som er arrangør av løpstilbudet med lav terskel, lav pris og også lav gjennomsnittsalder. Skistadion ved inngangen til Stavåsene er nemlig et velegnet sted for aktivitet for så vel unge som eldre med sine mjuke barnålstier helt fritt for trafikk og støy. Her er det ingen resultatliste annet enn at de som ønsker det kan få notert tiden på startkortet sitt.

Spreke og sommerlige antrukket Strandbygda-skiløpere leder oftest an i Elverumtrimmen. Her er det Emil Stabekk Klingen som har kommandoen på 3 km. (Foto: Rolf Bakken)

Elverumtrimmen som er synonymt med mandagstrimmen for spreke elverumsinger gjennom flere generasjoner, nærmer seg nå et halvt århundre og håper også å surfe på den nasjonal løpebølgen som er på gang. Med en nært forestående skiltoppgradering av de fire løypene, tror arrangørene på at mange flere vil finne frem i stilabyrinten på den flate furumoen og oppleve trening med mening, naturopplevelse, sosialt samvær og konkurranse på mandager framover.

I Elverumtrimmen kan man trygt debutere i ung alder sammen med mor og far - eller bestemor og bestefar. (Foto: Rolf Bakken)

Info:

Datoer: 13.mai – 27.mai – 3.juni – 10.jun – 17.jun – 19.aug – 26.aug – 2.sep – 9.sep – 16.sep

Sted: Strandbygda Skistadion i Stavåsen

Starttider: Fellesstart med tidtaking kl 1800 (uten tid fra kl 1730)

Løypelengder: 700 m – 1,5 km – 3,0 km – 5 km

Underlag: Fine skogsstier i Stavåsen og på Løvbergsmoen

Premiering: Karusellpremie ved min. 7 registrerte løp

Startkontingent: 25 kr pr. løp eller 200 kr for hele sesongen til Vipps 93617

Servering: Selvbetjening av saft etter målgang