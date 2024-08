- Det er veldig moro, sa Andrine Benjaminsen etter at det var klart at hun fikk med seg bronsemedalje fra dagens mellomdistanse under EM i Ungarn.

Dette er hennes første individuelle skogsmedalje på EM, og det bare en liten måned etter et VM i Skottland hvor det handlet om sprintorientering og full fart i gatenettet:

- Jeg må nok innrømme at jeg trives bedre i skogen, sier Benjaminsen.

Men med over 30 grader seinsommervarmen tøffe motbakker og detaljert orientering inne i ringen, var det mange som ikke fant seg til rette på dagens mellomdistanse:

- Jeg har prøvd å løpe offensivt hele veien, både fysisk og teknisk. Og da jeg også tok igjen noen løpere underveis, ga det meg positive tilbakemeldinger.

Vel i mål kunne hun ta steget opp på pallen, bak den suverene vinner Simona Aebersold og Natalia Gemperle – som ble nummer 2.

- En stor opptur.

Opptur var det også i dag for Marie Olaussen som ble nummer 7.

Kilde og bilde: Norsk orientering

EM orientering

Resultater

1 Simona Aebersold SUI 40:51 9:07

2 Natalia Gemperle SUI 43:10 +2:19 9:38

3 Andrine Benjaminsen NOR 44:09 +3:17 9:51

4 Tove Alexandersson SWE 45:14 +4:22 10:05

5 Paula Gross SUI 46:05 +5:13 10:17

6 Ines Berger SUI 46:41