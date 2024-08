- Jeg er veldig fornøyd, sa Andrine Benjaminsen etter å ha løpt inn til sin andre EM-bronse på to dager.

I går var hun 3. best over mellomdistanse under mesterskapet i den stekende sommervarmen i Ungarn. I dag leverte hun samme resultat da det handlet om langdistanse fra samme arena: - Jeg løper offensivt og bra både i går og i dag. Da er det veldig moro å få betalt i medalje begge dager.

I dag var det Tove Alexandersson som var i en klasse for seg, og vnat med over 4 minutter ned til gårsdagens vinner Simona Aebersold – på 2. plass. Benjaminsen kunne i tillegg til egen bronse glede seg over solid norsk laginnsats, med søstrene Kamilla Steiwer og Maria Olaussen på henholdsvis 6.- og 7. plass. I tillegg til Ingrid Lundanes på 11. plass.

Da er det lov for Benjaminsen å håpe at årets EM kan gi henne 3 medaljer i bagasjen på vei hjem, når vi vet at det gjenstår en stafett på tirsdag:

- Med den gode laginnsatsen vi viser i dag, er medalje absolutt et mål på tirsdag. I tillegg vet vi at Norge alltid er gode på stafett, så det gleder jeg meg veldig til.



Før den tid handler det om å hente seg inn etter tre tøffe dager med konkurranse først med kvalifisering på mellomdistanse, deretter finale på mellomdistanse og i dag langdistanse i 30 graders varme.

Kilde og bilde: Norsk orientering