(Alle foto: Bjørn Johannessen)

Det var en positiv overraskelse at 20 år gamle Ole Jakob Høsteland Solbu klarte å ta seg til semifinalen på 800 meter i EM, og enda mer positivt og overraskende var det at han også klarte å ta seg videre til finalen. Dermed fikk han tre harde løp på tre dager.

På andre runden av finaleløpet var det dessverre slutt på kreftene. Finalen endte med en 8. plass for den yngste deltakeren i finalen. Europamesteren på 800 meter heter Gabriel Tual, han kommer fra Frankrike. Sølv- og bronsemedalje gikk til Mohamed Attaoui fra Spania og Catalin Tecuceanu fra Italia.

Ole Jakob Høsteland Solbu fikk en ganske så intens og minnerik opplevelse når han plutselig befant seg i en EM-finale. Før finalen sa han til NRK at planen hans var et han skulle ha det gøy i finalen. Kondis snakket med Ole Jakob rett etter finaleløpet hans:

– Du sa du skulle ha det gøy med å løpe EM-finale. Var det gøy synes du?

– Det var gøy en runde, men så kom den andre runden, ha ha. Neida, det var gøy den andre runden også, men man merker jo at det er ikke så gøy å bli løpt fra på den måten, det merker man selvfølgelig. Men sånn er det av og til, når jeg ikke er i bedre form enn det jeg er. Jeg er i god form til to løp, og så ble det tredje løpet litt langt, erkjenner Ole Jakob.

– Hvor motiverende er det å løpe en EM-finale?

– Det er veldig motiverende. Det er til stor inspirasjon for å vise at det mulig å klare å prestere. Jeg gjorde jo veldig gode taktiske valg i forsøk og semifinalen, så det gir jo selvtillit frem mot nye mesterskap.

– Var taktikken feil?

– Taktikken hadde ikke så mye å si, det var mest beina som ikke var helt klare for et tredje løp. Det har jeg egentlig merket i hele dag at de var slitne. Jeg merket det spesielt etter løpet i går.

– Hva med situasjonen der det var et nesten-fall?

– Jeg tror det var min feil, men sånn er det. 800 meter er en kontaktsport. Folk knuffer, og da blir det som det blir. Jeg måtte også vise hvem jeg var, og ikke bare være banefyll.

Innmarsjen til banen er ekstra stilig i en finale, da kommer deltagerne ut av en tunell mens de introduseres av speaker:

– Det var en veldig god følelse å komme ut av den tunnelen. Jeg ser frem til å kjenne på flere slike følelser. Det er drømmen, smiler Ole Jakob Høsteland Solbu.

– Men nå gjelder det bare å slappe av litt. Jeg vet ikke når neste løp blir.

Slik var Ole Jakobs vei til EM-finalen:

Rank Bib Country Name Mark 1 810 FRA Gabriel TUAL 1:44.87 2 702 ESP Mohamed ATTAOUI 1:45.20 3 1014 ITA Catalin TECUCEANU 1:45.40 4 712 ESP Álvaro DE ARRIBA 1:45.64 5 1217 SWE Andreas KRAMER 1:45.70 6 703 ESP Adrián BEN 1:46.54 7 824 GBR Elliot GILES 1:47.06 8 1084 NOR Ole Jakob SOLBU 1:51.33

Finalefeltet etter den første runden. I front ligger Gabriel Tual og Álvaro De Arriba.



Svenske Andreas Kramer inn til en 5. plass.



Ole Jakob Høsteland Solbu må erkjenne at en EM-finalen ble krevende. Men en fantastisk opplevelse.



Årets auropamester heter Gabriel Tual og kommer fra Frankrike.