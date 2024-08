- Det er utrolig deilig å vinne sammen med disse gutta, sa Kasper Fosser etter å ha løpt Norge inn til et suverent EM-gull i stafett i Ungarn i dag.

- Jeg må bare takke for det strålende utgangspunktet jeg fikk av de to andre, fortsatte den norske ankermannen.



For da Fosser stakk ut på sin sisteetappe i den stekende sommervarmen i Ungarn, var de nærmeste forfølgerne snaue minuttet bak etter at Eskil Kinneberg og Eirik Langedal Brevik hadde gjort unna sine etapper:

- Jeg tenkte at det er slik Kasper (Fosser) liker det. Med ryggen fri ut på siste etappe, kommenterte Langedal Breivik – som med seieren i dag kan reise hjem med gull både fra lørdagens mellomdistanse og dagens stafett.



Men Fosser var ikke helt klart da Langedal Breivik kom helt alene til veksling:

- Jeg vet ikke helt hva som skjedde, men jeg fikk ikke beskjed om at han var på «inngang», sa Fosser – som imidlertid ikke lot seg affisere nevneverdig.

- Jeg åpnet knallhard, og gikk samtidig også rett i postene. Mot slutten fikk jeg betale litt for den tøffe åpningen, men da hadde jeg såpass mye å gå på at det var helt greit.

Til slutt ble det drøye to minutter ned til Sverige på sølvplass. Sveits tok bronsen, snaue 3 minutter bak.

- Deilig med medalje, kommenterte Kinneberg – som sto med to 7. plasser individuelt før dagens stafett.



For Fosser var det et nesten perfekt mesterskap med ett sølv (mellomdistanse) og 2 gullmedaljer da Norge forsvarte EM-seieren i stafett fra Estland for to år tilbake.

Både Fosser og Kinneberg var også på laget den gang. Da sammen med Magne Dæhli. Kinneberg har nå tre EM-gull i stafett på rad da han også var med å vinne sammen med Magne Dæhli og Olav Lundanes tilbake i 2018 (i 2020 ble det ikke arrangert noe EM på grunn av pandemien).

Norges andreoppstilling, med Håvard Sandstad Eidsmo, Isak Jonsson og Elias Jonsson, løp i mål som 10. lag i dag. Norge 3 – med Mats Eidsmo, Sander Arntzen og Jørgen Baklid var 11. lag i mål, men det er bare ett lag som regnes i de offisielle resultatene under EM.



Kilde og bilde: Norsk orientering