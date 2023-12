EM-sølv til Magnus Tuv Myhre

Like etter at EM-gullet var sikret for Karoline Bjerkeli Grøvdal, løp seniorherrene ut i den gjørmete løypa på jakt etter medaljer. Best av de norske herrene ble Magnus Tuv Myhre, som tok en meget sterk sølvmedalje.

Artikkelen fortsetter under annonsen







Du må logge inn for å lese denne artikkelen.

Er du ikke medlem?

Få digital tilgang for kun 10 kroner. Bli medlem her! Allerede medlem? Logg inn her

Når du melder deg inn i Kondis, kan du velge mellom å tegne løpende månedlig medlemskap, medlemskap ut 2024 eller ut 2025. Velger du det siste inkluderer dette også et gavekort fra Löplabbet på 1500 kroner.