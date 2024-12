Emilie Fleten gjorde sitt eget løp

Emilie Fleten var forrige sesongs sammenlagtvinner i Ski Classics-serien, og hun viste i dagens renn i Bad Gastein i Østerrike at hun nok kommer til å være kandidat til samme tittel i denne vintersesongen.

Dagens renn, Bad Gastein Criterium, foregikk i en rundløype der de fem rundene til sammen utgjorde 36 km. Det var utfordrende værforhold, nærmest snøstorm.

6,7 kilometer ut i løypen var den første sprinten, og den ble vunnet av Magni Smedås, foran Anikken Gjerde Alnæs og Stina Nilsson

Etter dette skrudde Emilie Fleten opp tempoet, og det var kun Silje Øyre Slind som klarte å følge henne på et vis. Emilie vant sprinten ved 13, 7 kilometer, og etter dette gjorde hun et rykk som ga henne et betydelig forsprang til sine konkurrenter. Deretter hadde Emilie hovedrollen i rennet, mens Silje Øyre Slind og Anikken Gjerde Alnæs jaget bak.

Dette holdt inn til seier for Emilie, med Anikken Gjerde Alnæs på andreplass. Bak disse klarte Stina Nilsson å innhente Silje Øyre Slind og sikret seg den siste pallplassen.

Bad Gastein Criterium – Top 5 Women

Emilie Fleten, Team Ramudden, 1:56:46.5 Anikken Gjerde Alnæs, Team Engcon, +30.5 Stina Nilsson, Team Ragde Charge, +47.0 Silje Øyre Slind, Team Aker Dæhlie, +1:55.2 Hedda Bångman, eD System Vltava Fund Team, +2:06.2

Amund Riege vinner spurten som han timer perfekt. (Foto: Reichert/NordicFocus)

Mennene - Amund Riege tok det

Det ble et tettere oppgjør blant mennene i Bad Gastein Criterium.

Ved 1 km-merket stod det mellom fem sterke Pro Team-utøvere: Axel Jutterström, , Amund Riege, Morten Eide Pedersen, Emil Persson og Thomas Ødegaarden.

Til slutt vant Amund Riege, Team Ramudden, Bad Gastein Criterium med en perfekt timet sprintavslutning. Andreplassen gikk til Emil Persson, Lager 157 Ski Team, med Axel Jutterström, Team Eksjöhus, som viste en solid prestasjon og endte på tredjeplass.

Hederlig omtale ble gitt til Andreas Nygaard, Team Ragde Charge, som startet sitt 100 Pro Tour-arrangement på Bad Gastein Criterium i dag. Team Ragde Charge Pro Team-utøveren fullførte løpet på 6. plass.

Bad Gastein Criterium – Top 5 Men

Amund Riege, Team Ramudden, 1:46:10.1 Emil Persson, Lager 157 Ski Team, +0.1 Axel Jutterström, Team Eksjöhus, +2.4 Morten Eide Pedersen, Team Eksjöhus, +2.5 Thomas Ødegaarden, Team Eksjöhus, +21.4

Amund Riege. (Foto: Reichert/NordicFocus)

