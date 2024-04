Emilie Fleten var spesielt suveren, hun gikk i mål 8:39 foran Karolina Hedenström på andreplass, noe som er den største vinnermarginen i Ski Classics-historien. Nadine Fäehndrich tok den siste pallplassen.

Det ble en seig og hard kamp for deltakerne som tok seg gjennom de 93 kilometerne i Janteloppet, det ble varmere utover dagen og sporene ble bare løsere og ga dårligere glid.

Emilie Fleten har hatt en helt suveren sesong, hun har 7 seire og har vært på pallen i samtlige renn i Ski Classics-serien, som hun også vant sammenlagt.

I dagens Jantelopp ble det tidlig store differanser mellom de beste løperne. Astrid Øyre Slind stod tidlig av, hun forklarte at hun kjente smerter i hamstringene.

Emilie Fleten sa etter løpet at det var tøft å gå den sisterunden, det var blytungt kunne hun fortelle til NRK. Hun ble spurt hva som har gjort henne til en slik vinnertype som hun har vært i vinter:

– Jeg er snart 32 år og har begynt å få noen år på baken og føler at jeg har blitt ganske gjennomsterk, og jeg har nå mer guts og mot til å bare gå for det, svarte Emile som også kunne fortelle at neste uke blir det sydentur på henne, med mye avslapning etter den harde sesongen.

Det var ikke stort mere spenning om seieren blant mennene enn det var for kvinnene, men her var i hvert fall Torleif Syrstad sammen med Runar Skaug Mathisen da det gjenstod 10 kilometer, men derfra og inn skled Syrstad i fra.

Etter løpet ga Torleif Syrstad honnør til folkene i smørebua på laget hans, Lager 157 Ski Team. Under løpet var det tydelig at de hadde bedre glid enn konkurrentene, og Max Novak på tredjeplass var nok litt irritert over at de to foran bare gled fra ham.

Torleif Syrstad fremstår etter denne sesongen som en seig skiløper som er bedre jo lenger han må gå. Han vant årets Vasalopp, og nå altså Janteloppet, to av de lengste løpene i Ski Classics.

Dette var første gang at Janteloppet inngikk i Ski Classics-serien.

10 beste menn:

Plass Startnr. Navn Nat Klubb Tid 1 8 Torleif SYRSTAD NOR Lager 157 Ski Team 4:07:39 2 13 Runar Skaug Mathisen NOR Lager 157 Ski Team 4:10:29 3 4 Max Novak SWE Team Aker Daehlie 4:10:58 4 2 Andreas Nygaard NOR Team Ragde Charge 4:12:59 5 12 Morten Eide Pedersen NOR Team Eksjöhus 4:13:01 6 7 Axel Jutterström SWE Team Eksjöhus 4:14:12 7 1 Kasper STADAAS NOR Team Ragde Charge 4:16:03 8 16 Petter Stakston NOR Team Aker Daehlie 4:16:28 9 186 Andreas Fjorden Ree NOR Støren Sportsklubb 4:16:51 10 23 Einar Kalland-Olsen NOR Exsitec Ski Team 4:16:55

6 beste kvinner: