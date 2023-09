Det var mye spenning på toppen av Stoltzekleiven da løperne fra den seedete puljen var på vei opp gjennom de bratte trappene til Sandviksfjellet i Bergen. Her var en del erklærte favoritter, men nå skulle pallplassene fordeles. Og det ble altså Stoltzekongen Thorbjørn Ludvigsen som tok seieren i herreklassen denne gangen, hans 9. seier i dette populære motbakkeløpet. Det har denne sesongen blitt mindre trening på trebarnspappaen, men det viste seg altså at grunnlaget han hadde fra før var tilstrekkelig. Han løp i mål 15 sekunder foran fjorårets vinner Joel Dyrhovden.

Denne gangen var det annonsert en spennende duell mellom Didrik Tønseth og Henrik Ingebrigtsen, en duell som Didrik gikk seirende ut fra og han inntok tredjeplassen. Henrik fikk det litt tungt etter en sterk åpning, og endte på en 21. plass. Tiden 9:38 er sterk nok, men den eldste av Ingebrigtsen-brødrene har løpt fortere på sine to tidligere deltakelser her. For 10 år siden løp han på 8:50, mens tiden fra 2018 var 9:32.

Emma Julie Dyrhovden ble denne gangen beste kvinne, akkurat som hun ble i fjor. Hun er først og fremst syklist, blant annet med flere seire i turrittet Bergen – Voss. Men hun viste at motbakkeformen er god, og kom i mål 14 sekunder foran Karoline Holsen Kyte. Karoline har vunnet løpet tidligere. I fjor hadde hun en barnefødsel, så hun har virkelig kommet sterkt tilbake.

Den største overraskelsen på premiepallen denne gangen var nok 15 år gamle Yvonne Berge Børsheim på tredjeplass. Hun viste i fjorårets løp at hun hadde mye løpsstyrke inne da hun tok en 11. plass blant kvinnene, og i år ble det altså premiepall.

Så vidt utenfor premiepallen havnet Ragne Wiklund, skøyteløper med VM-gull, men hun er også orienteringsløper. Så Stoltzen burde passe bra med treningen hennes.

På de neste plassene fulgte Nora Markhus og Anita Iversen Lilleskare som begge er motbakkeløpere med stor rutine på høyt nivå. På 7. plass fikk vi denne gangen inn en ung jente på 13. år: Aurora Veen Torkildsen. Hun fikk her vist at hun kan hevde seg med de voksne og etablerte toppløperne.

Men Stoltzekleiven Opp er noe langt mer enn et oppgjør mellom toppløperne. Dette løpet er som en epidemi blant Bergens treningsinteresserte folk, her blir de fleste smittet av ufordringen som de bratte og skeive trappene opp til toppen gir deg. Og slik var det også denne gangen: det var nærmere 5000 deltagere som fullførte løpet opp til Sandvikspilen, med både stor mediaoppmerksomhet og mye mobilisering rundt om på arbeidsplassene.



Premiepallen menn: Joel Dyrhovden, Thorbjørn Ludvigsen og Didrik Tønseth.

De 21 beste menn:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 1387 Thorbjørn Ludvigsen Team Drevelin Menn 35-39 år 08:05 2 1393 Joel Dyrhovden Samnanger IL Menn 18-34 år 08:20 3 1375 Didrik Tønseth Byåsen Menn 18-34 år 08:45 4 1360 Eivind Øygard Jølster IL Menn 18-34 år 08:52 5 1303 Callum Smith Team Drevelin Menn 18-34 år 08:53 6 1350 Håkon Raadal-Bjørlo Raadal-Klanen Menn 18-34 år 09:00 7 1340 Jonas Hesthaug - Menn 18-34 år 09:05 7 1352 Vegard Jarvis Westergård Rølpehytta Menn 18-34 år 09:05 9 1363 Halfdan E Færø Varegg IL Menn 18-34 år 09:08 10 1338 Tor Naustdal Helgheim Equinor Bergen BIL Menn 18-34 år 09:09 11 1314 Filip Eidsheim Sønnesyn Famil Menn 18-34 år 09:17 12 1321 Håvard Klakegg Jølster IL Menn 18-34 år 09:18 13 1274 Knud Kalsås Kristiansand Løpeklubb Menn 40-44 år 09:19 14 1316 Andreas Fleten Nielsen Varegg IL Menn 18-34 år 09:20 15 1185 Johan Berge Børsheim Voss IL Gutter 15-17 år 09:23 15 1305 Daniel Instanes Varegg IL Menn 18-34 år 09:23 17 1324 Kristian Solås Kpmg AS Menn 18-34 år 09:30 18 1299 Andreas Fiskerstrand Lovstafetten Menn 18-34 år 09:31 19 1312 Espen Roll Karlsen Team Jsl Shipping Menn 18-34 år 09:32 20 1315 Fredrik Strand Halland - Menn 18-34 år 09:37 21 1369 Henrik Ingebrigtsen Sandnes IL Menn 18-34 år 09:38



Premiepallen kvinner: Karoline Holsen Kyte, Emma Julie Dyrhovden og Yvonne Berge Børsheim

20 beste kvinner:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 1435 Emma Julie Dyrhovden Framo BIL Kvinner 18-34 år 09:52 2 1429 Karoline Holsen Kyte Førde IL Kvinner 18-34 år 10:06 3 1251 Yvonne Berge Børsheim Voss IL Jenter 15-17 år 10:19 4 1408 Ragne Wiklund Nydalens Sk Kvinner 18-34 år 10:42 5 1417 Nora Markhus Stord IL Kvinner 18-34 år 10:50 6 1423 Anita Iversen Lilleskare Bergen Løpeklubb Kvinner 45-49 år 10:52 7 1252 Aurora Veen Torkildsen Åsane Cykle Klubb Jenter 12-14 år 11:03 8 1396 Cathrine Horn Sommersten - Kvinner 18-34 år 11:10 9 1399 Maren Bjerkestrand - Kvinner 18-34 år 11:31 10 5065 Iga Kopiec Team Gemini Kvinner 18-34 år 11:49 11 1402 Målfrid Hermansen BFG Bergen Kvinner 45-49 år 12:00 12 1239 Laila Unneland Fri IL Kvinner 55-59 år 12:01 13 1150 Elin Steinsbø Fylkesnes Bømlo Sykkelklubb Kvinner 45-49 år 12:05 14 1170 Live Færø Linde - Jenter 10-11 år 12:09 15 1237 Marianne Nesbø Ådland IL FRI Kvinner 50-54 år 12:20 16 1258 Charlotte Watson Varegg IL Kvinner 18-34 år 12:21 17 5684 Ingvild V. S. Stautland Borea Asset Management Kvinner 18-34 år 12:22 18 1263 Liv Iren Hove - Kvinner 18-34 år 12:25 19 1253 Maria Klakegg Jølster IL Jenter 12-14 år 12:26 19 120 Silje Marie Midtun - Kvinner 35-39 år 12:26



Ragne Wiklund løp seg inn på 4. plass. Hun er skøyteløper med VM-gull, men også orienteringsløper.



13 år gamle Aurora Veen Torkildsen overrasket med å ta en 7. plass.



Speaker Øyvind Macody Lund sørget for at de som var til stede på toppen av Stoltzekleiven var godt informert og fikk følge utviklingen blant løperne i trappene.



Joel Dyrhovden med en av de mer originale målpasseringene.



Henrik Ingebrigtsen med en sterk tid i Stoltzekleiven, men han kunne ikke følge Didrik Tønseth, som han i følge media skulle ha en duell med.



Callum Smith inn til en 5. plass. Callum har tidligere representert Storbritannia på høyt nivå i langrenn, blant annet med deltakelse i OL. Nå studerer han medisin i Bergen.



Eivind Øygard inn til en 4. plass.



Stian Øvergaard Aarvik er innehaver av løyperekorden i Stoltzekleiven Opp, den lyder på 7:46. Nå er han ikke like dedikert i treningen sin som da han satte rekord i 2017. I dag ble det tiden 12:18 og en 324. plass.



Stoltzekleiven Opp er kanskje først og fremst prestasjoner av de mange tusen deltakerne som kjemper seg opp trappene. Noen av dem får gode plasseringer i aldersklassen sin, slik som Even Veen Torkildsen som vant klasse Gutter 12-14 år. Her sammen med pappa Jarle Torkildsen.