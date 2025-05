I fjor fullførte 4485 lag, noe som gir 67275 løpere om en ganger med 15 (som som nevnt blir et noe for høyt tall). Da var 4800 lag påmeldt, og med samme prosentvise forfall, så ligger det an til deltakerrekord med god margin.

Værmeldingen er løpsvennlig med 14-15 grader, lite vind og lite sol, og det kan bli flott dag for både løpere og tilskuere. De aktive klassene starter inne på Bislett, mens bedriftsklassene som utgjør den store majoriteten, har start ved St. Hanshaugen. For alle klasser er det målgang inne på Bislett.

Tjalve og Ull/Kisa?

Mest spenning knytter det seg naturligvis til eliteklassen for kvinner og menn. I fjor gikk seieren til arrangørklubben Tjalve i kvinneklassen, mens Ull/Kisa vant herreklassen. Siden lagoppstillingene ennå ikke foreligger, er det vanskelig å ha noen formening om hvem som er favoritter i år. Det er imidlertid ganske sannsynlig at de beste laga i fjor også vil være med å kjempe om seieren i år. For damene vil det si Tjalve, Vidar og Gular, men vi skal også ta høyde for at svenske Hälle har meldt på både kvinne- og herrelag. I fjor kom herrelaget på andreplass, og godt mulig har de pallambisjoner også på kvinnesida.

Bak Ull/Kisa og Hälle fulgte Gular og Vidar på tredje- og fjerdeplass i fjor. Noe overraskende kom Tjalve helt nede på femteplass, men med et lag som er forsterka med både Senay Fissehatsion og Awet Kibrab kan Tjalve fort være med å kjempe om seieren. Arrangørlaget vil nok gjøre alt de kan for at Ull/Kisa ikke skal vinne for tredje år på rad, og siden Fissehatsion og Kibrab har gått fra nettopp Ull/Kisa til Tjalve, så gir overgangene ekstra stort utslag.

Stor variasjon

For de fleste laga handler det imidlertid mest om god trim og det sosiale enten en løper for jobben, et vennelag eller en idrettsklubb. Kondis stiller som vanlig lag i klasse Ideelle organisasjoner, og 15 løpere er klare til start klokka 13.35.

Første klasse ut er eliteklassen for kvinner med starttid 13.00, mens menn elite starter 13.15.

Etappene i Holmenkollstafetten er variert både hva lengde og kuperthet angår. Den lengste er på 2860 m og går for en stor del nedover. Den korteste er bare 350 m og er nokså flat. Her er en oversikt over hva som særpreger alle de 15 etappene.

Holmenkollstafetten ble arrangert første gang i 1923 med ti lag på startstreken. Tjalve var raskest gjennom de ti etappene som stafetten bestod av fram til 1928. Da ble den utvida til 15 etapper og fikk den traseen som i stor grad har vært brukt helt fram til i dag.