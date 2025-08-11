NFIFs ultraløpsutvalg har nå supplert uttakene til VM terrengultra og VM 24-timers, og nedenfor kan du se de endelige uttakene.

Nye løpere i troppen til VM terrengultra er Sara-Rebekka Færø Linde, Morten Antonsen og Fredrik Bruseth Toreli. Forøvrig er uttakene identisk med forhåndsuttakene gjort i februar.

Sara-Rebakka (43) var også med i VM terrengultra i 2022 og 2023 med henholdsvis 28. plass og 14. plass. De to andre er debutanter, men begge har mesterskapserfaring. Fredrik (28) fra EM motbakke 2024, Morten (24) fra VM Skyrunning 2021 og VM Randonee 2023.

Uttak til World Mountain and Trail Running Championships (WMTRC) i Canfranc-Pirineos i Spania 27. september 2025:

Ultraløpsutvalget har tatt ut disse løperne til World Mountain and Trail Running Championships (WMTRC) long run.

Kvinner:

Yngvild Kaspersen, Tromsø Løpeklubb

Sylvia Nordskar, SK Vidar

Mari Klakegg Fenre, Siljan IL

Sara Rebekka Færø Linde, Varegg IL

Menn:

Erland Eldrup, Bodø Bauta Løpeklub

Morten Antonsen, Hvam IL

Fredrik Bruseth Toreli, Romsdal Randoneeklubb



Løpet er 81,2 km med 5413 høydemeter. Arrangøren skriver bl.a.: It will be the "mother of all races" - the hardest and most demanding of all those to be held during the WMTRC 2025.

Uttak til 2025 IAU 24H World Championships i Albi i Frankrike 18. oktober 2025

Ultraløpsutvalget har tatt ut disse løperne til VM 24-timers løp i Albi i Frankrike:

Kvinner:



Ida Tidemand Slorafoss, Romerike Ultraløperklubb

Line Caliskaner, Romerike Ultraløperklubb

Annette Sande Velde, BFG Bergen Løpeklubb



Menn:

Jo Inge Norum, Hell Ultraløperklubb

Simen Holvik, GTI Friidrettsklubb

Bjørn Tore Kronen Taranger, BFG Bergen Løpeklubb

VM 24-timers ble også arrangert i Albi i 2019. Tjherese Falk kom da på 14. plass mens Jo Inge Norum (som også er med i årets tropp) kom på 26. plass.