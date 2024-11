Seks mannlige og seks kvinnelige løpere ble nominert i World Athletics kåring av "Track Athlete of the Year". Nå er to kvinner og to menn gått videre til sluttspillet, og Jakob Ingebrigtsen er fremdeles med. Det står mellom han og den botswanske sprinteren Letsile Tebogo.



Mens Ingebrigtsen kan skilte med OL-gull på 5000 m og verdensrekord på 3000 m, er Tebogos fremste meritt for 2024 OL-gull og årsbeste i verden på 200 m. Fram til 10. november vil det kunne stemmes herfra.



Når verdens beste kvinnelige og mannlige baneløper, kaster/hopper og løper/kappgjenger utenfor bane er kåret, vil en av de tre utvalgte av hvert kjønn bli kåra som årets friidrettsutøver. Det vil skje under en seremoni i Monaco 1. desember.



Slik er heatoppsettet og veien fram mot finalen i World Athletics kåring av årets friidrettsutøvere.



To fra kategorien baneløp, to fra hopp/kast og to fra løp/kappgang utenfor bane er med så langt. Godt mulig vil Armand Duplantis, som også har tatt OL-gull og satt verdensrekord i år, bli Jakob Ingebrigtsens hardeste konkurrent. (Foto: World Athletics)



Her er de seks kvinnene - Sydney McLaughlin-Levrone, Julien Alfred, Nafissatou Thiam, Yaroslava Mahuchikh, Ruth Chepngetich og Sifan Hassan - som har gått videre. (Foto: World Athletics)



I denne omgangen handler det om å bli kåra til årets baneløpere for Jakob Ingebrigtsen og Letsile Tebogo. (Foto: World Athletics)