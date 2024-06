Mesnaelva Opp er løp nummer 6 i Sørdalskarusellen og har start ved Strandtorget og mål ovenfor Lysgårdsbakkene. Løypa følger stien opp lange Mesnaelva og er til tider krevende. I år var det 17. gang løpet ble arrangert. Løpet ble arrangert virtuelt 16. - 18. juni og fellestart 19. juni.

Onsdagens løp ble vunnet av vunnet av fjordårsvinnerne Leif Christian Tallaksen og skiskytteren Karoline Erdal. Leif Christian var eneste løper under 20 minutter med tiden.

Alle bilder tatt av Hans Adolfsson!

Skuddet har gått, det er kun en startpulje og alle deltakerne setter av gårde i den 4 km lange motbakkeløypa med 360 høydemeter.

I år var det totalt 311 deltakere som fullførte løpet med 175 i fellestarten. Rekorden er fra 2021 i pandemien hvor 435 fullførte løpet.

Sørdalskarusellen er som navnet sier en karusell og det føres resultater sammenlagt basert på en poengberegning. Topplisten gjelder for det som har deltatt i alle løpene og her gjelder det best tid sammenlagt.

Jørgen Krogsæter løp inn til en 7. plass totalt i dag og 3. plass i sin klasse. Han er nummer en på topplisten bare 5,2 sekunder foran Mads Buhaug og ytterligere 8 sekunder foran Vegard Hamnes. Lars Berger er på fjerde.

Karoline Erdal gjorde som i fjor og løp fortest opp bakkene med tiden 23:27,8. Hun syntes det var hardt, i fjor var det en forkortet løype så det var en ny opplevelse. Til speaker fortalte hun at hun var ganske fornøyd med skiskyttersesongen som har vært hvor hun fikk seg noen WorldCuprenn, men nå er det neste år som teller. Motbakkeløpet var fin trening!

Tina Knutsmoen fra Bjørnemyr løp inn til 2. plass i sin klasse. Startnummer 1279 er Lars Braastad fra Sør-Vekkom Lauparlag.På 3. plass blant kvinnene fulgte Kristin Haug fra Lillehammer IF - 13 åringen leder fortsatt topplista for kvinner foran fjorårsvinner Ragnhild Haukåen og Ida Børset Westad.

John Raddum Skaug, Tretten Skiskytterlag (1249) løp inn til seier i klasse M12-15 foran brødrene Halvor og Johan Melbø. Her er han foran Aslak Årsvoll Undheim (1291) og Peter Andersen.

En glad Hege Skari i mål - det skyldtes nok at hun slo en gammel konkurrent som kom i mål like bak. Tror det var mindre viktig at hun vant klassen i dag og er allerede vinner av sin klasse sammenlagt.

1203 Ine Wigernæs løper i mål og debuterte i Sørdalskarusellen. Skiveteranen er nå ansatt som prorektor ved Høgskolen i Innlandet og er vel den første prorektoren blant deltakerne noen gang. Hun sier hun ikke får trent så mye på grunn av mange gjøremål på jobben. Ikke så rart, Høgskollen har jobbet hardt for å bli univeristet. I går kom meldingen fra Kontrollutvalget NOKUT at skole var godkjent til å bli Universitet. Gratulerer! I forgrunnen går 1202 Alf Magne Foss, Skogli i mål .

Det er 1,5 uke siden det spinnville Neveresting i Hafjell da Lars Berger klarte målet om 8848 meter under 12 timer. - Jeg kjenner det ennå i kroppen var hans budskap, men klasseseier ble det i dag også. En liten forklaring: Neveresting er et løp i Hafjell som går ut på å løpe opp fra bunn av bakken og opp til Mosertoppen 590 høydemeter opp, ta gondolen ned igjen og løpe så mange ganger en orker.

Mest glad i dag var kanskje Vetle Svanes Strand som vant et par Craft joggesko fra Sport1 Lillehammer etter å ha løpt i Stavanger på lørdag, løp søndag, mandag, tirsdag og avsluttet med Mesnaelva Opp i går. Flere enn Lars som tar det helt ut.

Beate Carolin satte ny pers på Birken i helge på 21 km. Bare noen få dager etterpå satt hun ny pers i Mesnaelva opp minuttet foran tidligere bestenotering så Beate er i form.

GD i går kveld: Ludvig (8) løp med onkel. Slik begynner artikkelen som ble publisert i GD i går kveld skrevet av Kari Utgård. Er du abonnent kan du lese den her. Ludvig Grøtterud fullførte i fin stil sammen med onkel Simen Smidesang.

Eivor Løkken debuterte som løypesoper, men passet samtidig på å bli registrert for løpet. Etter 21 km i Birken passet dette veldig fint.

Mange ventet på premieutdelingen!

Vårsesongen for Sørdalskarusellen er til endes. Høsten starter med Flømyrløpet med virtuelt 17. - 20. august og fellesstart 21. august. Følg med på www.litrim.org.

God sommer!