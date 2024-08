Første gang Erik Andersen deltok i Norseman Xtreme Triathlon var i 2011. Ett år tidligere visste han ikke en gang at konkurransen fantes.

I 2010 begynte mannen med bakgrunn fra kampsportmiljøet å arbeide på Milslukern. Her ble han kjent med en kollega som hadde deltatt i Norseman ett år tidligere.

– Jeg ble fasinert, syntes det hørtes utrolig interessant ut, og bestemte meg for å prøve, sier Erik.

Bratt læringskurve

Det var mye som måtte trenes på før han kunne stille til start. Han hadde kjøpt seg terrengsykkel et par år tidligere, svømming hadde aldri interessert ham, og løping var bare noen han hadde gjort innimellom uten at han hadde noe mål med det. Nå skulle han profesjonalisere alle tre grenene.

Han kjøpte landeveissykkel og våtdrakt. Deretter var det bare å sette i gang med treningen.

– Jeg har styrken min på sykkeldelen, mens svømmingen er den absolutt svakeste. Jeg har prøvd å bli bedre til å svømme. Har hatt flere svømmetrenere, men har etter hvert innsett at det ikke ligger for meg, sier mannen som har brukt mellom 1.15 og 1.20 på de 3,8 kilometerne med havsvømming under Norseman.

– Jeg er ingen god svømmer, men jeg holder meg flytende og kommer meg til mål. Det er det viktigste, sier han.

Trener 500 timer i året

Erik arbeider fem til seks døgn i psykiatrien hver andre uke. De andre ukene har han datteren. Da tar han seg tid til mer trening og noen vakter på Milslukern mens hun er i barnehagen.

– Totalt trener jeg fra 500 timer i året og oppover. Det blir mest sykling og noe løping. Svømming blir det svært lite av før utesesongen starter, sier han.

De dagene han har døgnvakt i psykiatrien, har han mulighet til å sykle litt på rulle på jobben.

– Jeg får trent litt, men kan ikke stikke ifra, sier han.

Drømmer om å komme under 12 timer

Målet for lørdagen er å komme i mål på toppen som han har gjort både i 2011, 2012, 2016 og 2018.

– Jeg skulle egentlig hatt grønn trøye i år nå som jeg deltar for femte gang, men det har de visst sluttet med. Dersom jeg går i mål på toppen, blir det sort trøye denne gangen også, sier den blivende 50-åringen som kom i mål på 12 timer og 30 minutter i 2018. Da brukte han 1.14 på svømmingen, 5.49 på syklingen og 5.22 på maratondistansen med målgang på Gaustatoppen.

– Drømmen er å komme i mål på under 12 timer. Det har vært en drøm lenge, men da må dagsformen være der og jeg må ha godt med medvind over fjellet, ler han.