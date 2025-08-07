Det kokte i dobbelt forstand på Sand da det nye Odalsløpet fikk av stabelen i stekende sommervarmen den siste fredag ettermiddagen i juli. Over 130 meldte seg på den nye, lokale løpsfesten, og 125 fullførte en av de to distansen. 85 valgte 5 km og 40 gikk for den doble distansen.

Avkjøling var nødvendig for liten og stor under Odalsløpet som gikk i nærmere 30 varmegrader i 17- tiden. (Foto: Anita Nipen)

Her forteller initiativtaker og løspsleder Erika Madelèn Hageberg om bakgrunnen og erfaringene fra det nye Odalsløpet.

Odalsløpet var et løp jeg selv ønsket å arrangere. Det var en spontan tanke som jeg ønsket å oppfylle. Jeg fikk med meg Maren Verket og Jenny Sørby som medarrangører. Jeg ønsket at dette skulle være et løp alle kunne delta på. Både barn, voksne og eldre ville vi skulle føle seg velkommne. Det ble distansene 5 og 10 km slik at vi hadde to distanser som vi tenkte de fleste kunne mestre, og det gjorde nok at flere også meldte seg på. Vi la opp dagen slik at man kunne møte halvannen time før løpet hvis barna ønsket å delta på leker og konkurranser. Det var tilrettelagt for utdeling av medaljer, enkel næring og drikkevarer etter endt løp. Det var en veldig vellykket dag, og jeg har fått tilbakemeldinger på at flere ønsker det som en tradisjon, noe jeg skal prøve å få til. Vi er nok nok avhengig av et par til i arrangørgruppen neste gang, men dette ser jeg ikke på som et problem.

Glinsende medaljer i sommersol! (Foto: Anita Nipen)

Spretten oppvarming må til selv i tropevarme. (Foto: Anita Nipen)

De beste på 10 km

På både 10 km og 5 km ble det kåret klare vinnere med Henrik Nilsson fra Matrand sitt løp på 36:31 på mila som den sterkeste prestasjonen i varmen, nærmere halvannet minutt foran Kristian Brenni. Tone Astrid Grinden Løvås var enda mer suveren blant kvinnene på 50: 46.

Henrik Nilsson vinner ofte lokale løp - så også i Nord-Odal. (Foto: Anita Nipen)

Øyvind Grinden i sol og vann inn til 4. plass. (Foto: Anita Nipen)

De to beste på mila med sine premier på pallen (fra v.): Kristian Brenni og Henrik Nilsson. (Foto: Anita Nipen)

Ti beste menn:

1 33 Henrik Nilsson 10km 0:36:31 2 128 Kristian Brenni 10km 0:37:58 3 110 Håkon Linner Tronsrud 10km 0:40:09 4 21 Øyvind Grinden Gardvik 10km 0:40:19 5 37 Kristoffer Børrud Kongsvinger 10km 0:40:20 6 8 Tom-Ole Løvas 10km 0:40:58 7 19 Fredrik Skårer 10km 0:41:51 8 28 Kay Stefan Hemstad Knapper 10km 0:41:57 9 32 Julian Münster Kongsvinger 10km 0:43:29 10 31 Henrik Våla Kongsvinger 10km 0:43:46

Tone Astrid Grinden Løvås på vei mot dagens beste tid på 10 km. (Foto: Anita Nipen)

Kvinner:

1 11 Tone Astrid Grinden Løvås 10km 0:50:46 2 27 Lisa Blunck 10km 0:54:04 3 38 Lill Mari Andersen 10km 0:57:02 4 5 Marie Lilleseth Aashaug Kongsvinger 10km 0:57:03 5 13 Stina Ringnes Kongsvinger 10km 0:57:43 6 3 Oda Marie Raaden Skarnes 10km 0:59:10 7 22 Mari Engebretsen 10km 1:04:48 8 131 Tale Steffenak 10km 1:09:35 9 130 Thea Asphaug 10km 1:09:37 10 116 Thea Karoline Børli Lindberg 10km 1:24:29

De beste på 5 km

Det ble Eidskog-seier også på den klart mest poulære distansen ved Anders Delbekk som brukte 18:24 på 5 km. Randi Dyngeland fra Oslo hadde som herrevinneren også halvannet minutts seiersmargin blant kvinnene med 24:06.

Anders Delbekk mottar premien for seieren på 5-ern av primus motor Erika Madelèn Hageberg. (Foto: Anita Nipen)

Ti beste menn:

1 70 Anders Delbekk Skotterud 5km 0:18:24 2 87 Kjetil Nilsen Stavanger 5km 0:19:46 3 55 Lasse Nybakk 5km 0:21:07 4 59 Jetmund Fure Skarnes 5km 0:21:45 5 49 Vegard Nordli Sagstua 5km 0:21:54 6 101 Andreas Gravli Skulbru 5km 0:23:01 7 95 Vetle Stensrud Lystad 5km 0:23:08 8 47 Lars Ola Nordli Rustad 5km 0:23:25 9 23 Tobias Fløiten 5km 0:24:12 10 72 Henning Nebbenes Sundvoll 5km 0:25:20

Ti beste kvinner:

1 68 Randi Dyngeland Oslo 5km 0:24:06 2 100 Camilla Veidahl Berg Skarnes 5km 0:25:41 3 113 Ragnhild Øksdahl Sagstua 5km 0:26:19 4 10 Aurora Hellerud Fjeld 5km 0:26:55 5 114 Ingeborg Julsrud 5km 0:27:53 6 52 Unn Ragnhild Andersen 5km 0:27:57 7 26 Isabella Valentic 5km 0:28:17 8 82 Edel Marie Kjelsås Nybøle Sagstua 5km 0:28:33 9 89 Veronica Andreassen Oppaker 5km 0:29:32 10 97 Stine Engebretsen 5km 0:30:03

