Det kokte i dobbelt forstand på Sand da det nye Odalsløpet fikk av stabelen i stekende sommervarmen den siste fredag ettermiddagen i juli. Over 130 meldte seg på den nye, lokale løpsfesten, og 125 fullførte en av de to distansen. 85 valgte 5 km og 40 gikk for den doble distansen. 

Avkjøling var nødvendig for liten og stor under Odalsløpet som gikk i nærmere 30 varmegrader i 17- tiden. (Foto: Anita Nipen)

Her forteller initiativtaker og løspsleder Erika Madelèn Hageberg om bakgrunnen og erfaringene fra det nye Odalsløpet. 

Odalsløpet var et løp jeg selv ønsket å arrangere. Det var en spontan tanke som jeg ønsket å oppfylle. Jeg fikk med meg Maren Verket og Jenny Sørby som medarrangører. Jeg ønsket at dette skulle være et løp alle kunne delta på. Både barn, voksne og eldre ville vi skulle føle seg velkommne. 

Det ble distansene 5 og 10 km slik at vi hadde to distanser som vi tenkte de fleste kunne mestre, og det gjorde nok at flere også meldte seg på. Vi la opp dagen slik at man kunne møte halvannen time før løpet hvis barna ønsket å delta på leker og konkurranser. Det var tilrettelagt for utdeling av medaljer, enkel næring og drikkevarer etter endt løp. 

Det var en veldig vellykket dag, og jeg har fått tilbakemeldinger på at flere ønsker det som en tradisjon, noe jeg skal prøve å få til. Vi er nok nok avhengig av et par til i arrangørgruppen neste gang, men dette ser jeg ikke på som et problem. 

Glinsende medaljer i sommersol! (Foto: Anita Nipen)
Spretten oppvarming må til selv i tropevarme. (Foto: Anita Nipen)

De beste på 10 km

På både 10 km og 5 km ble det kåret klare vinnere med Henrik Nilsson fra Matrand sitt løp på 36:31 på mila som den sterkeste prestasjonen i varmen, nærmere halvannet minutt foran Kristian Brenni. Tone Astrid Grinden Løvås var enda mer suveren blant kvinnene på 50: 46. 

Henrik Nilsson vinner ofte lokale løp - så også i Nord-Odal. (Foto: Anita Nipen)
Øyvind Grinden i sol og vann inn til 4. plass. (Foto: Anita Nipen)
De to beste på mila med sine premier på pallen (fra v.): Kristian Brenni og Henrik Nilsson. (Foto: Anita Nipen)

Ti beste menn:

133Henrik Nilsson 10km0:36:31
2128Kristian  Brenni 10km0:37:58
3110Håkon Linner Tronsrud 10km0:40:09
421Øyvind GrindenGardvik10km0:40:19
537Kristoffer BørrudKongsvinger10km0:40:20
68Tom-Ole Løvas 10km0:40:58
719Fredrik  Skårer 10km0:41:51
828Kay Stefan HemstadKnapper10km0:41:57
932Julian MünsterKongsvinger10km0:43:29
1031Henrik VålaKongsvinger10km0:43:46
Tone Astrid Grinden Løvås på vei mot dagens beste tid på 10 km. (Foto: Anita Nipen)

Kvinner:

111Tone Astrid Grinden Løvås 10km0:50:46
227Lisa Blunck 10km0:54:04
338Lill Mari  Andersen 10km0:57:02
45Marie Lilleseth AashaugKongsvinger10km0:57:03
513Stina RingnesKongsvinger10km0:57:43
63Oda Marie RaadenSkarnes10km0:59:10
722Mari Engebretsen 10km1:04:48
8131Tale Steffenak 10km1:09:35
9130Thea Asphaug 10km1:09:37
10116Thea Karoline Børli Lindberg 10km1:24:29

De beste på 5 km

Det ble Eidskog-seier også på den klart mest poulære distansen ved Anders Delbekk som brukte 18:24 på 5 km. Randi Dyngeland fra Oslo hadde som herrevinneren også halvannet minutts seiersmargin blant kvinnene med 24:06. 

Anders Delbekk mottar premien for seieren på 5-ern av primus motor Erika Madelèn Hageberg. (Foto: Anita Nipen)

Ti beste menn:

170Anders DelbekkSkotterud5km0:18:24
287Kjetil NilsenStavanger5km0:19:46
355Lasse  Nybakk 5km0:21:07
459Jetmund FureSkarnes5km0:21:45
549Vegard NordliSagstua5km0:21:54
6101Andreas Gravli Skulbru 5km0:23:01
795Vetle Stensrud Lystad 5km0:23:08
847Lars Ola  Nordli Rustad 5km0:23:25
923Tobias  Fløiten 5km0:24:12
1072Henning Nebbenes Sundvoll 5km0:25:20

Ti beste kvinner:

168Randi DyngelandOslo5km 0:24:06
2100Camilla Veidahl BergSkarnes5km 0:25:41
3113Ragnhild ØksdahlSagstua5km 0:26:19
410Aurora Hellerud Fjeld 5km 0:26:55
5114Ingeborg Julsrud 5km 0:27:53
652Unn Ragnhild Andersen 5km 0:27:57
726Isabella Valentic 5km 0:28:17
882Edel Marie Kjelsås NybøleSagstua5km 0:28:33
989Veronica AndreassenOppaker5km 0:29:32
1097Stine Engebretsen 5km 0:30:03

ALLE RESULTATER
