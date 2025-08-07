Erikas initiativ til Odalsløpet ga løpsfest for 125 og 22 000 kr i klubbkassa
På eget initiativ arrangerte Erika Madelèn Hageberg godt hjulpet av Maren Otten Verket og Jenny Sørby det nye Odalsløpet på Sand i Nord-Odal for hele 125 deltakere fredag 25. juli - og donerte hele overskuddet på nesten 22 000 kr til fotballgruppa i Nord-Odal IL.
Det kokte i dobbelt forstand på Sand da det nye Odalsløpet fikk av stabelen i stekende sommervarmen den siste fredag ettermiddagen i juli. Over 130 meldte seg på den nye, lokale løpsfesten, og 125 fullførte en av de to distansen. 85 valgte 5 km og 40 gikk for den doble distansen.
Her forteller initiativtaker og løspsleder Erika Madelèn Hageberg om bakgrunnen og erfaringene fra det nye Odalsløpet.
Odalsløpet var et løp jeg selv ønsket å arrangere. Det var en spontan tanke som jeg ønsket å oppfylle. Jeg fikk med meg Maren Verket og Jenny Sørby som medarrangører. Jeg ønsket at dette skulle være et løp alle kunne delta på. Både barn, voksne og eldre ville vi skulle føle seg velkommne.
Det ble distansene 5 og 10 km slik at vi hadde to distanser som vi tenkte de fleste kunne mestre, og det gjorde nok at flere også meldte seg på. Vi la opp dagen slik at man kunne møte halvannen time før løpet hvis barna ønsket å delta på leker og konkurranser. Det var tilrettelagt for utdeling av medaljer, enkel næring og drikkevarer etter endt løp.
Det var en veldig vellykket dag, og jeg har fått tilbakemeldinger på at flere ønsker det som en tradisjon, noe jeg skal prøve å få til. Vi er nok nok avhengig av et par til i arrangørgruppen neste gang, men dette ser jeg ikke på som et problem.
De beste på 10 km
På både 10 km og 5 km ble det kåret klare vinnere med Henrik Nilsson fra Matrand sitt løp på 36:31 på mila som den sterkeste prestasjonen i varmen, nærmere halvannet minutt foran Kristian Brenni. Tone Astrid Grinden Løvås var enda mer suveren blant kvinnene med vinnertiden 50:46.
Ti beste menn:
|1
|Henrik Nilsson
|0:36:31
|2
|Kristian Brenni
|0:37:58
|3
|Håkon Linner Tronsrud
|0:40:09
|4
|Øyvind Grinden
|Gardvik
|0:40:19
|5
|Kristoffer Børrud
|Kongsvinger
|0:40:20
|6
|Tom-Ole Løvas
|0:40:58
|7
|Fredrik Skårer
|0:41:51
|8
|Kay Stefan Hemstad
|Knapper
|0:41:57
|9
|Julian Münster
|Kongsvinger
|0:43:29
|10
|Henrik Våla
|Kongsvinger
|0:43:46
Kvinner:
|1
|Tone Astrid Grinden Løvås
|0:50:46
|2
|Lisa Blunck
|0:54:04
|3
|Lill Mari Andersen
|0:57:02
|4
|Marie Lilleseth Aashaug
|Kongsvinger
|0:57:03
|5
|Stina Ringnes
|Kongsvinger
|0:57:43
|6
|Oda Marie Raaden
|Skarnes
|0:59:10
|7
|Mari Engebretsen
|1:04:48
|8
|Tale Steffenak
|1:09:35
|9
|Thea Asphaug
|1:09:37
|10
|Thea Karoline Børli Lindberg
|1:24:29
De beste på 5 km
Det ble Eidskog-seier også på den klart mest poulære distansen ved Anders Delbekk som brukte 18:24 på 5 km. Randi Dyngeland fra Oslo hadde som herrevinneren også halvannet minutts seiersmargin blant kvinnene med 24:06.
Ti beste menn:
|1
|Anders Delbekk
|Skotterud
|0:18:24
|2
|Kjetil Nilsen
|Stavanger
|0:19:46
|3
|Lasse Nybakk
|0:21:07
|4
|Jetmund Fure
|Skarnes
|0:21:45
|5
|Vegard Nordli
|Sagstua
|0:21:54
|6
|Andreas Gravli Skulbru
|0:23:01
|7
|Vetle Stensrud Lystad
|0:23:08
|8
|Lars Ola Nordli Rustad
|0:23:25
|9
|Tobias Fløiten
|0:24:12
|10
|Henning Nebbenes Sundvoll
|0:25:20
Ti beste kvinner:
|1
|Randi Dyngeland
|Oslo
|0:24:06
|2
|Camilla Veidahl Berg
|Skarnes
|0:25:41
|3
|Ragnhild Øksdahl
|Sagstua
|0:26:19
|4
|Aurora Hellerud Fjeld
|0:26:55
|5
|Ingeborg Julsrud
|0:27:53
|6
|Unn Ragnhild Andersen
|0:27:57
|7
|Isabella Valentic
|0:28:17
|8
|Edel Marie Kjelsås Nybøle
|Sagstua
|0:28:33
|9
|Veronica Andreassen
|Oppaker
|0:29:32
|10
|Stine Engebretsen
|0:30:03