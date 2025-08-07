Det kokte i dobbelt forstand på Sand da det nye Odalsløpet fikk av stabelen i stekende sommervarmen den siste fredag ettermiddagen i juli. Over 130 meldte seg på den nye, lokale løpsfesten, og 125 fullførte en av de to distansen. 85 valgte 5 km og 40 gikk for den doble distansen. 

Avkjøling var nødvendig for liten og stor under Odalsløpet som gikk i nærmere 30 varmegrader i 17- tiden. (Foto: Anita Nipen)

Her forteller initiativtaker og løspsleder Erika Madelèn Hageberg om bakgrunnen og erfaringene fra det nye Odalsløpet. 

Odalsløpet var et løp jeg selv ønsket å arrangere. Det var en spontan tanke som jeg ønsket å oppfylle. Jeg fikk med meg Maren Verket og Jenny Sørby som medarrangører. Jeg ønsket at dette skulle være et løp alle kunne delta på. Både barn, voksne og eldre ville vi skulle føle seg velkommne. 

Det ble distansene 5 og 10 km slik at vi hadde to distanser som vi tenkte de fleste kunne mestre, og det gjorde nok at flere også meldte seg på. Vi la opp dagen slik at man kunne møte halvannen time før løpet hvis barna ønsket å delta på leker og konkurranser. Det var tilrettelagt for utdeling av medaljer, enkel næring og drikkevarer etter endt løp. 

Det var en veldig vellykket dag, og jeg har fått tilbakemeldinger på at flere ønsker det som en tradisjon, noe jeg skal prøve å få til. Vi er nok nok avhengig av et par til i arrangørgruppen neste gang, men dette ser jeg ikke på som et problem. 

Glinsende medaljer i sommersol! (Foto: Anita Nipen)
Spretten oppvarming må til selv i tropevarme. (Foto: Anita Nipen)

De beste på 10 km

På både 10 km og 5 km ble det kåret klare vinnere med Henrik Nilsson fra Matrand sitt løp på 36:31 på mila som den sterkeste prestasjonen i varmen, nærmere halvannet minutt foran Kristian Brenni. Tone Astrid Grinden Løvås var enda mer suveren blant kvinnene med vinnertiden 50:46. 

Henrik Nilsson vinner ofte lokale løp - så også i Nord-Odal. (Foto: Anita Nipen)
Øyvind Grinden i sol og vann inn til 4. plass. (Foto: Anita Nipen)
De to beste på mila med sine premier på pallen (fra v.): Kristian Brenni og Henrik Nilsson. (Foto: Anita Nipen)

Ti beste menn:

1Henrik Nilsson 0:36:31
2Kristian  Brenni 0:37:58
3Håkon Linner Tronsrud 0:40:09
4Øyvind GrindenGardvik0:40:19
5Kristoffer BørrudKongsvinger0:40:20
6Tom-Ole Løvas 0:40:58
7Fredrik  Skårer 0:41:51
8Kay Stefan HemstadKnapper0:41:57
9Julian MünsterKongsvinger0:43:29
10Henrik VålaKongsvinger0:43:46
Tone Astrid Grinden Løvås på vei mot dagens beste tid på 10 km. (Foto: Anita Nipen)

Kvinner:

1Tone Astrid Grinden Løvås 0:50:46
2Lisa Blunck 0:54:04
3Lill Mari  Andersen 0:57:02
4Marie Lilleseth AashaugKongsvinger0:57:03
5Stina RingnesKongsvinger0:57:43
6Oda Marie RaadenSkarnes0:59:10
7Mari Engebretsen 1:04:48
8Tale Steffenak 1:09:35
9Thea Asphaug 1:09:37
10Thea Karoline Børli Lindberg 1:24:29

De beste på 5 km

Det ble Eidskog-seier også på den klart mest poulære distansen ved Anders Delbekk som brukte 18:24 på 5 km. Randi Dyngeland fra Oslo hadde som herrevinneren også halvannet minutts seiersmargin blant kvinnene med 24:06. 

Anders Delbekk mottar premien for seieren på 5-ern av primus motor Erika Madelèn Hageberg. (Foto: Anita Nipen)

Ti beste menn:

1Anders DelbekkSkotterud0:18:24
2Kjetil NilsenStavanger0:19:46
3Lasse  Nybakk 0:21:07
4Jetmund FureSkarnes0:21:45
5Vegard NordliSagstua0:21:54
6Andreas Gravli Skulbru 0:23:01
7Vetle Stensrud Lystad 0:23:08
8Lars Ola  Nordli Rustad 0:23:25
9Tobias  Fløiten 0:24:12
10Henning Nebbenes Sundvoll 0:25:20

Ti beste kvinner:

1Randi DyngelandOslo0:24:06
2Camilla Veidahl BergSkarnes0:25:41
3Ragnhild ØksdahlSagstua0:26:19
4Aurora Hellerud Fjeld 0:26:55
5Ingeborg Julsrud 0:27:53
6Unn Ragnhild Andersen 0:27:57
7Isabella Valentic 0:28:17
8Edel Marie Kjelsås NybøleSagstua0:28:33
9Veronica AndreassenOppaker0:29:32
10Stine Engebretsen 0:30:03

ALLE RESULTATER
Odalsløpet 2025 på Facebook