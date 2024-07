Erland Eldrup, som til daglig jobber i full stilling og løper opptil 10000 høydemeter i uken, deltok nylig i Grand Trail Picos De Europa i Spania. Løpet, som er 70 kilometer langt med 5300 meter stigning, regnes som et av de mest utfordrende ultraløpene i Europa. Eldrup kom i mål etter åtte timer og tjuefem minutter, over en time foran den profesjonelle spanske løperen Pablo Villa.

Erlands sterke prestasjon ble imidlertid overskygget av en kontroversiell diskvalifikasjon. En del av løypa, som går gjennom en nasjonalpark, krevde at løperne skulle gå i en 1,5 kilometers seksjon. Erland løp gjennom denne delen, noe som førte til diskvalifikasjon.



Mangelfull merking og språkbarriere

Erland forklarer til NRK at han hadde satt seg inn i løpsmanualen, men at han ikke så noen merking som indikerte at han måtte gå på det aktuelle stedet. "Jeg løp forbi flere turister som heiet, og en spanjol som filmet meg ropte noe jeg ikke forsto," forteller han til NRK.

På Instagram utdyper Erland at informasjonen kun var gitt på spansk, noe som førte til misforståelsen. "Dette er en arrangørfeil og utrolig uproft," skriver han. Han foreslo at en tidsstraff hadde vært en mer passende reaksjon.



Utdrag fra løpsmanualen som forklarer gå-segmentet

2.5: På GTPE-70 km ruten er det et nøytralisert segment som tilsvarer Ruta del Cares. På dette segmentet er det forbudt å løpe, og det er obligatorisk å gå. Start- og sluttpunktet for dette segmentet vil være tydelig merket, med kontrollører som diskvalifiserer deltakere som bryter regelen.

Reaksjoner fra arrangør og andre løpere

Arrangørstaben, representert ved Ruben Gonzalez Rodrigo, innrømmer at informasjonen kunne vært tydeligere merket, blant annet på annet språk enn kun spansk. Samtidig påpeker han at Erland ble informert ved en matstasjon om at løping ikke var tillatt i det aktuelle området. "Dette er en rekke uheldige omstendigheter som vil hjelpe oss med å finjustere detaljer for fremtidige utgaver," skriver Rodrigo på Instagram.

Den meritterte ultraløperen Didrik Hermansen uttrykker også skuffelse over håndteringen. "Dette er først og fremst uprofesjonelt av arrangøren. Det går ikke an å behandle løpere på denne måten," sier han til NRK.



Spørsmål om Fair Play

Den spanske Instagramkontoen Infotrailes stiller spørsmål ved arrangørens håndtering og mangelen på fair play fra konkurrentene. "Kunne ikke organisasjonen fysisk ha stoppet atleten da han passerte dette segmentet og forklart de spesielle omstendighetene?" spør de. Pablo Villa, som leverte inn protesten og overtok seieren i løpet, har ikke kommentert hendelsen i noen sosiale medier.





Erland Eldrup satser videre mot VM i terrengultra. (Arkivfoto: Trond Arne Liavik)



Veien videre for Erland Eldrup

Eldrup planlegger å fortsette satsingen mot VM i terrengultra, til tross for skuffelsen i Spania. "Årets første løp i utlandet gikk over all forventning, bare synd at det ble diskvalifikasjon," skriver han på Instagram.

Hendelsen har satt søkelys på behovet for bedre kommunikasjon og tydeligere merking i internasjonale løp, og arrangørene av Grand Trail Picos De Europa har indikert at de vil forbedre rutinene sine til neste år.