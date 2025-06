Lørdag 14. juni ble Trolljegerprøven Sandnes arrangert for første gang i Dale. Det populære terrenghinderløpet hadde tidligere hatt base et annet sted, men arrangøren meldte om behov for fornyelse, og Dale leverte godt som destinasjon.

- Det er første gangen vi er her ute på Dale, så vi var litt spent på hvordan det skulle gå. Det ser ut til å gå over all forventning, sa arrangør Paal Revsland til Sandnesposten. Med 8 kilometer tøff løype og over 30 hindere, ble det en fullverdig utfordring for både eliteutøvere og mosjonister.



Hindere skal forseres - også i vannet. (Foto: Aleksander Berge)

Det klatres. (Foto: Aleksander Berge)

Folkefest med bred deltakelse

Fra småbarnsforeldre til brannvesen, løpet hadde bred appell. Fire småbarnsmødre fra Sandnes, blant dem Kathrine Berekvam, hadde trent sammen i lengre tid for å ta seg gjennom løypa.

- Veldig fornøyde. Vi vet ikke tiden, men vi tror det gikk ganske bra. Trist at det ikke var gjørme i løypen. Vi hadde jo sett bildene fra hvordan det har vært tidligere løp, sa Anna Vistnes til Sandnesposten, mens lagvenninnen Ingvil Øvestad la til:

- Vi mistet litt motet halvveis, men kom oss helt i mål.



Fra venstre: Anna Vistnes, Ingvil Øvestad, Regine Høie Undheim og Katrine Berekvam. (Foto: Aleksander Berge)



Brannvesenet i Hå stilte også med et lag. For noen var det første gang, for andre var det gjensyn med en kjent utfordring.

- Det ble litt tungt på slutten, og et hinder vi ikke klarte. Men vi kom oss inn på en brukbar tid, fortalte Per Ivar Aniksdal til avisen.



Hå Brannvesen stilte med Ruben Bjelland, Per Ivar Aniksdal, Caroline Friestad og Cato Kvia. (Foto: Aleksander Berge)

Raske løpere i eliteklassen

I eliteklassen for menn var det Espen Berget som var klart raskest. Han gjennomførte den 8 kilometer lange hinderløypa på sterke 48.49. Bak ham fulgte Lars Erik Malde med 53.43 og Arnt Aasland med 56.51.

Blant kvinnene i Elite Jeger-klassen var det Katrine Haaland Leveraas som var best med tiden 57.48. Hilde Skretting tok andreplassen med 1.05.29, og Malene Kolnes ble nummer tre med 1.07.13.



Trygt og godt gjennomført

Til tross for krevende forhold og mange hinder, ble løpet gjennomført uten rapporterte skader.

- Det har gått veldig fint, og det er ikke meldt inn skader til meg, fortalte arrangør Paal Revsland til Sandnesposten.



Fornøyd Trolljegerarrangør. (Foto: Aleksander Berge)



Trolljegerprøven på Dale ser dermed ut til å ha fått en ny og velfungerende hjemmebane, og mange deltakere snakket om å komme tilbake neste år.



Se stort bildegalleri hos Sandnesposten



(Foto: Aleksander Berge)

(Foto: Aleksander Berge)

(Foto: Aleksander Berge)