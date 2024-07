Lofoten Skyrace ble arrangert for første gang i 2019. Da som et testløp, med 150 påmeldte løpere. Løpet er kjent for sine spektakulære løperuter gjennom Lofotens naturskjønne landskap og har raskt blitt en favoritt blant skyrunnere fra hele Norge, og også tiltrukket set internasjonal oppmerksomhet. Med teknisk krevende terreng og fantastisk utsikt, tiltrekker løpet seg både profesjonelle atleter og entusiastiske mosjonister.

Årets løp ble fullbooket allerede i november. Påmeldingen for neste år åpner i september.

Av de 1500 påmeldte, er det rundt 1000 påmeldt den lengste distansen på 32 km og 500 på 15 km.

Lofoten Skyrace er et løp i spektakulært landskap og inkluderer to fjellkryssinger på den lengste løypa (32 km). Høyeste topp er Matmora med sine 788 m.o.h.

Starttider for lørdagen

KL 11.00 – 32 km, 1650 høydemeter – Turklasse uten tid (Lofoten Skywalk)

KL 11.00 – 32 km, 1650 høydemeter – CHARITY-klasse med tid.

KL 12.00 – 32 km, 1650 høydemeter – med tid.

Kl 14.00 – 15 km Turklasse uten tid, 800 høydemeter – Turklasse uten tid

Kl 16.00 – 15 km, 800 høydemeter – med tid

Høydeprofil 32 km

Høydeprofil 15 km

I 2022 vant Therese Johaug kvinneklassen i langløypa på 32 km.