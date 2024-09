Både Anne Uglem Mobakken fra Lillomarka SK og Even Bentzen Løvås fra Halden Løpeklubb tok suverene seire i Neskollen opp/ned med henholdsvis halvannet og to minutters margin til nærmeste konkurrent som ble Lasse Kverum fra Ullensaker/Kisa IL og Lovise Brunes fra arrangøklubben Hvam IL.

Anne Uglem Mobakken inn til seier i Neskollen opp/ned. (Foto: Arrangøren)

Det var mange unge fra åtte år og oppover som tok utfordringen med de 4580 meterne opp til toppen av Neskollen, og det lover godt for rekrutteringen til løpet som feiret 10 år denne søndagen.

Hvam IL kunne gledelig konstatere at det ble ny deltakerrekord i år med hele 164 løpere til start. Det medførte at arrangøren gikk tom for startnummer, så det måtte litt improvisasjon til underveis. Arrangøren tror likevel at alle fikk en god opplevelse og vil komme tilbake neste år.

Tidligere på formiddagen ble det for første gang arrangert 10 km på Neskollen. Løypa gikk på den flate gangstien med kun 31 høydemeter fra Neskollen til Grønt Fagsenter og tilbake.

Her satte Even Bentzen Løvås fra Halden Løpeklubb standarden med svært gode 33.18. Det er bare 25 sekunder bak haldenserens årsbeste fra det første løpet i Etape Borhholm i år. Vinnermarginen ble på over fire minutter til fjorårets vinner av Neskollen opp/ned, Fredrik Wehinger fra Raumnes & Årnes IL.

Mari Drognes fra Raumnes & Årnes IL tok seieren i kvinneklassen på 43.07 med veteranen Dorte Foss fra Raufoss IL som neste kvinne i mål på 46.39.

Mari Drognes ble første kvinnelige vinner av Neskolen 10K. (Foto: Arrangøren)

23 løpere deltok på 10 km i det flotte løpeværet der samtlige fullførte under timen. Det var god stemning i løypa, og arrangørene tror ikke det blir bare dette jubileumsløpet.

