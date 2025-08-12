Even Brøndbo Dahl kjemper mot egne begrensninger
Even Brøndbo Dahl har NM-gull på 1500 meter og en mastergrad i idrettsfysiologi, men en skadeutsatt kropp gjør at han løper langt mindre enn ønsket. Likevel lar han seg ikke knekke. Løping står sentralt – enten det handler om egne prestasjoner, høydeopphold og varmetrening, eller jobben som trener for andre utøvere.
Er du ikke medlem?
Få digital tilgang for kun 10 kroner.
Når du melder deg inn i Kondis, kan du velge mellom å tegne løpende månedlig medlemskap, medlemskap ut 2025 eller ut 2026. Velger du det siste inkluderer dette også et gavekort fra Löplabbet på 1500 kroner.
Logg inn som Kondismedlem:
Siste medlemssaker
Annonse