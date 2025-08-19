Even Thorvaldsen - landeveissyklisten som vant Grenserittet
Lillehammer-rytteren Even Thorvaldsen tok seieren i Grenserittet etter en forrykende spurt i Halden. På tiden 2:32:20 var han hårfint foran fjorårsvinner Ole Sigurd Rekdahl og Eirik Bruland.
