I dette løpet hadde vi løpere som Per August Halle Haugen fra IL Runar på plass. Han har såpass sterk tid som 32.16 på 10 km i år. Men, Ull/Kisas Fabian Vibekken vant både 800 meter og 1500 meter under UM innendørs i vinter, og har farten som behøves i korte løp som dette (2 km).



Starten går for guttene i 15-årsklassen. (Foto: Samuel Hafsahl)



Ut fra start var det Eric Haugen Gønvold fra Nittedal IL som tok ledelsen, med nevnte Vibekken på andreplass. Emanuel Aarseth fra Jølster IL lå på tredjeplass, mens Halle Haugen var nummer fire etter 500 meter.

Her ligger Eric Haugen Grøndvold i tet foran Fabian Vibekken. (Foto: Samuel Hafsahl)



Ut på den siste av to runder ville Per August Halle Haugen ha mer fart. Fem andre løpere hang på, med Vibekken som nærmeste løper. Farten var god, og den unge Runar-løperen hadde regien nå. På den siste delen av runden begynte han derimot å få fartsproblemer. Vibekken styrte i front, men hadde tøff motstand fra Nittedals Haugen Grønvold. Han holdt allikevel unna, og tok seieren. Martin Sørensen fra Askim idrettsforening ble nummer tre.

Per August Halle Haugen satte fart på runde to, men ledelsen holdt ikke helt inn. Martin Sørensen (114) løp inn til tredjeplass og bronsemedalje. (Foto: Samuel Hafsahl)



Resultater

Plass BIB Fornavn Etternavn Klubb Klasse Tid Etter *1 105 Fabian Vibekken Ullensaker/Kisa IL M15 6:20.0 0:14.0 *2 107 Eric Haugen Grønvold Nittedal IL M15 6:20.0 0:14.0 3 114 Martin Sørensen Askim Idrettsforening M15 6:22.0 0:16.0 4 106 Emanuel Aarseth Jølster IL M15 6:27.0 0:21.0 5 103 Per August Halle Haugen IL Runar M15 6:27.0 0:21.0 6 115 Kirill Myroniuk Lørenskog Friidrettslag M15 6:42.0 0:36.0 7 111 Alexander Gjerulff Sportsklubben Vidar M15 6:43.0 0:37.0 8 102 Tarjei Røed Momrak Fyresdal IL M15 6:52.0 0:46.0 9 112 Vetle Titlestad Bye IL Runar M15 7:00.0 0:54.0 10 116 Ask Fjøsne-Hexeberg Nittedal IL M15 7:03.0 0:57.0 11 108 Thorbjørn Forbord Jacobsen Tyrving IL M15 7:05.0 0:59.0 12 109 Aksel Myrstad Olsen Sem IF M15 7:07.0 1:01.0 13 104 Mats Haugen Pande IL Runar M15 7:10.0 1:04.0 14 101 Embrik Nordset Nittedal IL M15 7:12.0 1:06.0 15 266 Eiven Skram Nittedal M15 7:32.0 1:26.0 16 110 Sverre Hansen Munkvold Lambertseter IF M15 7:53.0 1:47.0 17 117 Lars Kålås Abrahamsen IL Runar M15 0:00.0 18 113 Martin Håland Gjesdal IL M15 0:00.0

* Resultatlisten viser delt førsteplass, men det var en tydelig avstand fra Vibekken til Grønvold.