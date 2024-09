Fagerheikongen satser på en renæssance i lighed med den, som flere løb har oplevet på Sørlandet. En af arrangørens tiltag er at lade alle konkurrenceklasser på løbets eneste to distancer 24 og 14 km starte samtidigt, sådan man ikke føler sig helt alene på de smukke skovveje og stier til og fra Fagerhei 175 moh.

I tillæg får alle i konkurrence- og motionsklasserne løbets krus. Der gives præmier for deltagelse 5, 10, 15 år osv., samt konkurrereres om et utal pokaler og krus. Der er pokal til hurtigste løber på 24 km, suppleret med pokaler og krus til hurtigste juniorløber, hurtigste over 40 år, over 50 år, over 70 og 75 år. Hjemmesiden indeholder information om dette, resultater fra 2000 til 2023, rutekort og meget mere. Dette bør give et godt grundlag for tur i skovene ved Tvedestrand.