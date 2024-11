Det var 10. gang at Fakkeltoget på Løvstakken ble arrangert, som alltid organisert av den entusiastiske Patricia Viviana Alme Flataker sammen med en stor stab av gode hjelpere. Som tidligere år var det tur opp til Løvstakken i dagslys, der man fikk medalje og det ble samling rundt bålene for grilling av pølser og marshmallows. Deretter bar det ned igjen i mørket, kun opplyst av fakler og hodelykter.



Været var vel av det beste man har hatt, kulden hadde ennå ikke ankommet så stien opp til Løvstakken var isfri, det har ikke alltid vært tilfelle på disse arrangementene. Det var heller ikke mye vind. Værmeldingen var nok en god del verre, og kanskje noen hadde latt seg skremme av den. Men her var nok et par hundre deltakere som fikk oppleve denne 10. utgaven av Fakkeltoget på Løvstakken.

Se bildene i bildekarusellen over her. Alle foto: Arne Dag Myking