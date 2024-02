15 800 løpere er påmeldt til det 100. Vasaloppet på søndag. (Foto: Nisse Schmidt/Vasaloppet)

Det er rekordmange utenlandske deltakere, aldersgrensen for å delta er senket, det blir åpningsseremoni før start og deltakerne vil også oppleve en ekstra historisk kontroll mellom Risberg og Evertsberg. Her er alle forutsetningene for årets utgave av verdens største langløp på ski.

Nå går Vasaloppet også inn i den eksklusive samlingen av store internasjonale idrettsarrangementer som har vært arrangert i 100 år eller mer. Man kan tenke på arrangementer som Wimbledon, The Boat Race, Kentucky Derby, Tour de France, FA Cup, Stanley Cup, British Open, World Series, Indy 500, Giro d'Italia, men med den forskjellen at i Vasaloppet som kan hvem som helst melde seg på og være med.

Siden det første løpet i 1922 har Vasaloppet notert 624.559 målganger, og til sammen på de 99 rennene har deltakerne gått en distanse tilsvarende 1405 runder rundt jorda eller 73 tur-retur turer til månen. Totalt, i alle Vasaloppets ulike renn opp gjennom årene, har totalt 1 543 461 løpere fullført sitt løp. Tar man i tillegg med alle mål i sommerarrangementene siden 2008, er det registrert 1.813.643 mål i Mora.

KJAPPE FAKTA OM VASALOPPET 2024:

DATO: Søndag 3. mars 2024

START: Vasaløpet starter I Berga by, Sälen

STARTTID: 08.00 CET

MÅL: Ved målportalen ved klokketårnet i Mora

DISTANSE: 90 km, klassisk teknikk

FØLG DELTAKERNE: Den offisielle Vasaloppsappen

LIVE: På radio, TV og Play (se sendetider nedenfor)

FØRSTE LØP: 1922

AVLYST: 1932, 1934 og 1990

LØP I REKKEN: 100

REGJERENDE MESTERE: Emil Persson, Sverige, og Emilie Fleten, Norge

ANTALL PÅMELDINGER 2024: 15.800 (Totalt 60.000 i hele Vasaloppets vinteruke 2024.)

REKORDANTALL STARTENDE DELTAKERE: 15 709 i 2010

SPURTPRIS: Evertsberg 47 km

ANDRE SPRINTPREMIER: Smågan 11 km, Mångsbodarna 24 km, Risberg 36 km, Oxberg 62 km, Hökberg 71 km, Eldris 81 km

SKI CLASSICS KLATREPRIS: Vasaloppets høyeste punkt (528 meter over havet) 3 km

SKI CLASSICS SPURTPRIS: Smågan 11 km, Evertsberg 47 km

NESTE ÅRS ARRANGEMENT: Påmeldingen til det 101. Vasaloppet 2. mars 2025 åpnet allerede torsdag 22. februar 2024

NETTSIDER: vasaloppet.se, vasaloppet.tv

Senket aldersgrense

Det svenske skiforbundet vedtok i forkant av sesongen 2023/24 å fjerne avstandsbegrensningen for yngre juniorer (D/H 17–18). Du kan nå delta i Vasaloppet fra det året du fyller 17 år (dvs. født i 2007).

Gjennomsnittsalderen i Vasaloppet 2024 er 43,0 år, og 20,5 prosent av de påmeldte deltakere er kvinner, som er den høyeste andelen noensinne. Bak eliten er den enorme fellesstarten delt inn iti led

Startliste og resultater

De siste 10 års vinnere i dameklassen:

2014 Laila Kveli, Norge

2015 Justyna Kowalczyk, Polen

2016 Katerina Smutná, Österrike

2017 Britta Johansson Norgren, Sverige

2018 Lina Korsgren, Sverige

2019 Britta Johansson Norgren, Sverige

2020 Lina Korsgren, Sverige

2021 Lina Korsgren, Sverige

2022 Astrid Öyre Slind, Norge

2023 Emilie Fleten, Norge

Emilie Fleten vant Vasaloppet 2023. (Foto: Ulf Palm/Vasaloppet)

De siste 10 års vinnere i herreklassen:

2014 John Kristian Dahl, Norge

2015 Petter Eliassen, Norge

2016 John Kristian Dahl, Norge

2017 John Kristian Dahl, Norge

2018 Andreas Nygaard, Norge

2019 Tore Björset Berdal, Norge

2020 Petter Eliassen, Norge

2021 Tord Asle Gjerdalen, Norge

2022 Andreas Nygaard, Norge

2023 Emil Persson, Sverige

Emil Persson vant fjorårets renn foran skituppene til Andreas Nygaard. (Foto: Ulf Palm/Vasaloppet)

Stillingen i Ski Classics 2023/24, damer:

1 Emilie Fleten (NOR), Team Ramudden, 1510 poeng

2 Kati Roivas (FIN), Team Eksjöhus, 1166

3 Sofie Elebro (SWE), Team Eksjöhus, 923

4 Karolina Hedenström (SWE), Lager 157 Ski Team, 886

5 Anikken Gjerde Alnes (NOR), Team Ragde Charge, 832

6 Ida Dahl (SWE), Team Engcon, 811

7 Jenny Larsson (SWE), Team Ragde Charge, 778

8 Hanna Lodin (SWE), Team Engcon, 759

9 Magni Smedås (NOR), Team Eksjöhus, 695

10 Silje Øyre Slind (NOR), Team Aker Dæhlie, 680

Stillingen i Ski Classics 2023/24 - herrer:

1 Kasper Stadaas (NOR), Team Ragde Charge, 1390 poeng

2 Johan Hoel (NOR), Team Ragde Charge, 1042

3 Axel Jutterström (SWE), Team Eksjöhus, 929

4 Thomas Ødegaarden (NOR), Team Eksjöhus, 859

5 Andreas Nygaard (NOR), Team Ragde Charge, 850

6 Runes Skaug Mathisen (NOR), Lager 157 Skilag, 779

7 Thomas Bing (GER), eD system Silvini Team, 737

8 Morten Eide Pedersen (NOR), Team Eksjöhus, 733

9 Emil Persson (SWE), Lager 157 Ski Team, 728

10 Amund Riege (NOR), Team Ramudden, 700

Ski Classics-vester i Vasaloppet 2024, damer:

Gul vest CHAMP: Emilie Fleten (NOR), Team Ramudden

Green Vest SPRINT: Anikken Gjerde Alnes (NOR), Team Ragde Charge

Sort og rød rutete vest CLIMB: Ida Dahl (SWE), Team Engcon

Rosa vest UNGDOM: Karolina Hedenström (SWE), Lager 157 Ski Team

Ski Classics-vester i Vasaloppet 2024, herrer:

Gul vest CHAMP: Kasper Stadaas (NOR), Team Ragde Charge

Grønn vest SPRINT: Amund Hoel (SWE), Team Engcon

Svart og rød rutete vest CLIMB: Thomas Bing (GER), eD-system Silvini Team

Rosa vest UNGDOM: Axel Jutterström (SWE), Team Ragde Charge

Grå vest VETERAN: Stanislav Rezác (CZE), Slavia Pojistovna Sport Team

Gjenstående løp i Ski Classics etter Vasaloppet:

Lørdag 16. mars – Birkebeinerrennet, Norge, 54 km

Lørdag 6. april – Reistadløpet, Norge, 50 km

Søndag 7. april – Summit 2 Senja, Norge, 60 km

Lørdag 13. april – Janteloppet, Norge, 100 km (rundløype)

Premiering

Vasaloppets totale premiepenger i 2024 er 620 000 SEK. Den som slår gjeldende løyperekord i herre- eller dameklassen får i tillegg en rekordbonus på 50 000 SEK. Nåværende rekordtid for kvinner er 3.50,06 (Astrid Øyre Slind, 2022), og for menn: 3.28.18 (Tord Asle Gjerdalen, 2021).

Deltakere som fullfører innenfor vinnertiden + 50 prosent tildeles Vasaloppets prestasjonsmedalje. Alle som fullfører Vasaloppet får diplom og deltakermedalje. I år er medaljene spesialdesignet med inspirasjon fra eldre Vasaloppsmedaljer.

Minnesmedaljen i det 100. Vasaloppet. (Foto: Vasaloppet)

Ingen Grand Slam

Ski Classics lanserte 2020/21 «The Grand Classics», som omfatter de fire store løpene, Marcialonga i Italia, Jizerská50 i Tsjekkia, Vasaloppet i Sverige og Birkebeinerrennet i Norge. De fire løpene er også verdsatt høyere i Ski Classics: Vinnerne av hver av disse løpene får 300 poeng i totalcupen, mot 200 poeng i de øvrige løpene.

Den som vinner alle fire i samme sesong gjør en Grand Slam og mottar 100 000 euro. Så langt i historien har ingen skiløper klart å vinne alle de fire store rennene i samme sesong, verken siden Ski Classics startet eller i tiden før. Siden 2024 Jizerská50 ble kansellert, kan ingen vinne en Grand Slam i år.

